"Юку" выставлен на продажу

Таллинский департамент транспорта выставил на торги с открытым письменным предложение пассажирское морское судно "Юку" много лет верой и правдой служившее городу на линии Таллинн-Аэгна, по начальной цене в 5550 евро.
По мнению специалистов, дальнейшее использование судна для пассажирских перевозок невозможно, а его остаточная стоимость равна стоимости металлолома, который можно получить при утилизации корпуса. "Юку" выставляется на продажу со всем находящимся на борту имуществом. Судно построено в 1982 году в Германии и перестроено на судоремонтной базе опорно-показательного рыболовецкого колхоза имени С.М..Кирова.