Yle: деятельность связанной с эстонцем Airiston Helmi не угрожала национальной безопасности

Глава парламентской комиссии по делам обороны Илкка Канерва подтвердил эту информацию. На этой неделе о ходе расследования парламенту докладывали представители Полиции безопасности и Оборонительных сил.

– Да, это так. Пока в первую очередь рассматривается версия об экономических преступлениях, — сказал Канерва в интервью Yle.

При этом источники Yle отмечают, что эти все утверждения действительны лишь на данном этапе расследования. Полиция конфисковала огромное количество носителей информации, и их изучение займет длительное время. Неизвестно, что какие факты могут всплыть в этом массиве данных.

Ранее Центральная криминальная полиция сообщала, что по делу были изъято носители информации общим объемом 100-200 терабайт.