Языковая инспекция: в Maxima XXX в Хааберсти только один работник владеет эстонским на должном уровне

Языковая инспекция на прошлой неделе проверила уровень владения эстонским языком у 17 работников Maxima в Хааберсти. Только у одного из проверенных работников уровень владения эстонским соответствовал требованиям.

При проверке уровня владения эстонским языком у 17 работников нового магазина Maxima XXX в Хааберсти выяснилось, что уровень владения эстонским у одного работника соответствовал требованиям.

Уровень владения эстонским языком у 12 работников тестировали впервые. Один из них владел эстонским на требуемом уровне, 11 работникам инспекция сделала предписание сдать экзамен по эстонскому языку.

Пяти работникам, у которых ранее было предписание, в ходе дополнительной проверки продлили срок для сдачи экзамена, четырем из них также сделали предупреждение о штрафе. Языковые проверки в этом магазине продолжатся.