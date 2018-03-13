Ярмарка труда соберет в Пылва двадцать работодателей

Сегодня, 13 марта, в Пылваском центре культуры и интересов пройдет очередная — уже третья — ярмарка труда и карьеры, организатором которой выступает Касса по безработице. Двери ярмарки открыты 10.00 — 13.00.

Представлять свои фирмы будут около 20 работодателей, львиная доля которых из Пылвамаа. Будут предлагаться как летние сезонные работы, так и рабочие места на длительный договор. Работодатели готовы принимать на работу людей с пониженной трудоспособностью.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице в Пылвамаа Катри Мандель, помимо работодателей Пылвамаа, также будут работодатели из Вырумаа, Тартумаа и Валгамаа. ”Основной частью ярмарки является трудовое посредничество — возможность встретиться с работодателями с глазу на глаз, обсудить условия работы и узнать о дополнительных преимуществах места работы, которое заинтересовало. Работодатели будут предлагать работу в различных сферах: начиная от медицинского работника до работника по уходу, от сапера до работника по обслуживанию клиентов. Всего на ярмарке будет предложено более 150 рабочих мест”, — сказала Мандель.

”Мы призываем людей прийти на ярмарку труда и узнать напрямую у работодателя об условиях работы, ожиданиях, зарплате, льготах и о другом. Приходите и поговорите с работодателем, даже если вы еще не успели отправить свою заявку на работу. Если сегодня работодатель не сможет предложить вам работу, то приходите и сообщите ему о своем желании работать”, — добавила Мандель.

На месте будут также три училища. Совет о поиске работы, карьере и образовании можно будет получить у консультантов по карьере кассы по безработице. Различные партнеры по сотрудничеству представят свои услуги и возможности. Во время ярмарки можно будет также послушать доклады о возможностях кассы по безработице по обучению для работающих людей и изменениях закона о подоходном налоге. Помимо прямого общения с работодателями, посетители ярмарки труда смогут также получить бесплатную консультацию по карьере, получить информацию о реформе трудоспособности и услугах кассы по безработице для работающих людей, узнать у EURES-консультанта о трудоустройстве в других европейских странах.