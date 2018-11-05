Японский ресторан Washoku Story со дня уволил шеф-повара и основателя Хидэ Хираката

"Нам очень жаль, но вынуждены сообщить, что Хидэ Хираката больше не занимает должность шеф-повара в нашем заведении. Это непростое решение мы с Хидэ приняли обоюдно и просим с пониманием отнестись к тому, что обе стороны не желают публично обсуждать причины сложившейся ситуации", — написал ресторан Washoku Story в Facebook в воскресенье, доавив, что Хираката остается совладельцем ресторана.

На вопросы клиентов о том, что же все-таки произошло между рестораном и шеф-поваром, ресторан отвечать отказался, советовав обратиться за дополнительной информацией к персоналу, а потом из-за негативной реакции пользователей и вовсе удалил большую часть комментариев.

На вопрос Delfi о дальнейших планах Хираката пока не смог дать ответ, так как, по его словам, узнал о своей отставке в воскресенье утром.

"После 400 дней работы без выходных я наконец-то получил выходные!" — написал Хираката на своей странице в Facebook.