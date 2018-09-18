18.09.2018, 14:10

Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX


Deutsche Welle
EST
Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX
Foto: Kim Kyung Hoon, REUTERS

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава совершит полет вокруг Луны в качестве первого туриста частной космической компании SpaceX.

"Я принял решение совершить полет вокруг Луны", — сообщил 42-летний Маедзава в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии после того, как его представил глава компании Илон Маск.

Полет на ракете Big Falcon запланирован на 2023 год. Маэдзава сообщил, что вместе с собой он пригласит от "шести до восьми деятелей искусства" со всего мира. "Их попросят создать какие-нибудь произведения по возвращении на Землю. Эти шедевры вдохновят мечтателей во всех нас", — пояснил бизнесмен и коллекционер произведений искусства, состояние которого, по данным журнала Forbes, составляет около 3 млрд долларов.

Ранее SpaceX сообщила о подписании контракта с первым частным космическим пассажиром. Это уже не первый случай, когда компания Илона Маска оглашает планы по поводу туристических полетов вокруг Луны. В феврале 2017 года SpaceX сообщила, что уже в конце 2018 года два космических туриста облетят Луну на транспортном корабле Dragon. Однако в последние месяцы об этом проекте ничего не было слышно.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Манифест работодателей: рынок труда горит. Государство не должно способствовать возникновению выученной беспомощности

18.09.2018
Центральный союз работодателей Эстонии сегодня опубликовал манифест работодателей. В издающемся через каждые четыре года манифесте содержится видение работодателей положения эстонского государства на данный момент и предложения, которые адресованы государству, работникам и предпринимателям.
Подробнее

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ| Ни одного датчика в доме: в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека

18.09.2018
Несмотря на то, что в этом году из-за утечки газа в Кохтла-Ярве уже погибли два человека, местные жители не спешат покупать датчики угарного газа.
Подробнее


Мать трехлетнего малыша: сидя с ребенком, работу не найти, а медицинская страховка заканчивается

18.09.2018
Многие родители не имеют медицинской страховки, потому что по достижении ребенком трехлетнего возраста пропадает страховая защита, но не всегда есть возможность сразу пойти работать. В большинстве речь идет о матерях, выясняется из опубликованного сегодня исследования Министерства социальных дел, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Swedbank открыл мобильные бесконтактные платежи и представляет первую версию нового приложения

18.09.2018
С сегодняшнего дня клиенты Swedbank могут пользоваться первой версией нового приложения Swedbank 2019 Eestis, которое можно скачать в Google Play и App Store. Впервые в Эстонии приложение предлагает пользователям Android совершенно новую возможность – совершать бесконтактные мобильные платежи. Для оплаты с помощью мобильного телефона надо в магазине приложить его к платежному терминалу, как и бесконтактную банковскую карточку.
Подробнее

Кадри Симсон против идеи Каи Каллас: пока центристы у власти, бесплатный общественный транспорт останется

18.09.2018
Кадри Симсон не согласна с идеей Каи Каллас, что бесплатный общественный транспорт следует отменить. На такой компромисс, по словам Симсон, для формирования возможной коалиции после выборов в Рийгикогу не пошли бы.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

Минобороны: российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО

18.09.2018
Российский Ил-20, выполнявший полет над Средиземным морем, был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны, заявили в минобороны России. В ведомстве считают, что его подставили под удар израильские истребители, наносившие удары по провинции Латакия. При крушении погибли 15 российских военных.
Подробнее

ФОТО | Российский бизнесмен продает помпезную виллу под Таллинном с подъездом для лимузинов

18.09.2018
Бизнесмен из России выставил на продажу за 1,2 миллиона евро свой внушительный особняк (900 м2), расположенный в волости Харку в деревне Суурупи. Территория, принадлежащая дому, также поражает своими размерами (10240 м2). Наличие подъездной круговой площадки позволяет гостям прибывать на проводимые на вилле празднования и биеннале на лимузинах. Роскошный интерьер дома идеально подходит для светских раутов.
Подробнее



Творцы VS потребители. Разница между эстонской и американской школой глазами уроженки США

18.09.2018
Перед тем, как начать свою карьеру в качестве учительницы начальных классов в родном штате Коннектикут, американка Эллисон Вас решила получить международный опыт работы и приехала на девять месяцев в Эстонию. Здесь она поняла, что наши дети скорее многоязычные творцы, нежели монолингвальные потребители. К тому же, они более ответственные и самостоятельные, чем их американские сверстники, утверждает она на страницах ”Учительской газеты”.
Подробнее