Япония обложила налогом выезд из страны



Налог не распространяется на детей до двух лет, транзитных пассажиров, покидающих Японию в течение 24 часов, на людей, подпавших под депортацию, а также на тех, кто оказался в стране из-за чрезвычайных обстоятельств, к примеру экстренной посадки, сообщило агентство ТАСС.

По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить ежегодный доход в размере свыше 400 млн евро. Власти страны планируют потратить эти средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году, на установку в аэропортах крупных городов системы распознавания лиц, а также на ускорение миграционных процедур и установку оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Аналогичный налог уже действует в ряде стран, среди которых Австралия и Южная Корея. В некоторых городах Японии также недавно ввели дополнительные туристические налоги на приезжих, останавливающихся в гостиницах.