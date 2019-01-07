Япония обложила налогом выезд из страны

В Японии с 7 января введен новый налог в размере 1000 иен (около 8 евро) на выезд из страны для всех пассажиров, независимо от национальности. Новый налог автоматически включается в цену билетов на самолеты или круизные суда наряду с другими сборами, поэтому путешественникам не придется оплачивать его отдельно.
Налог не распространяется на детей до двух лет, транзитных пассажиров, покидающих Японию в течение 24 часов, на людей, подпавших под депортацию, а также на тех, кто оказался в стране из-за чрезвычайных обстоятельств, к примеру экстренной посадки, сообщило агентство ТАСС.
По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить ежегодный доход в размере свыше 400 млн евро. Власти страны планируют потратить эти средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году, на установку в аэропортах крупных городов системы распознавания лиц, а также на ускорение миграционных процедур и установку оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
Аналогичный налог уже действует в ряде стран, среди которых Австралия и Южная Корея. В некоторых городах Японии также недавно ввели дополнительные туристические налоги на приезжих, останавливающихся в гостиницах.
Падение турпотока в страну произошло после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года, однако впоследствии количество иностранных путешественников снова стало расти из год в год. Так, в 2017 году Японию посетили рекордные 28,8 млн иностранных туристов, а по предварительным данным за 2018 год, была преодолена отметка в 30 млн туристов. Японские власти намерены к 2020 году увеличить туристический поток до 40 млн человек в год.