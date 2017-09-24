Японцы инвестируют миллионы евро в добычу криптовалюты на полуострове Пакри

Японских предпринимателей на полуостров Пакри привел не только план по добыче криптомонет посредством платформы Ethereum, но и более масштабные планы по организации всемирного бизнеса и желание поддержать Эстонию, пишет портал Geenius.

В добычу криптовалюты посредством Ethereum в Эстонии инвестировали и другие, но японцы в лице фирмы Blockhive OÜ планируют вложить в майнинг на Пакри несколько миллионов евро.

Помимо прочего, предприятие занимается разработкой и продвижением приложения eesty, представляющего из себя по сути дигитальный кошелек. ”Сейчас каждый, кто хочет иметь дело с криптовалютой, должен начать пользоваться каким-нибудь обменником. Мы хотим, чтобы через eesty можно быть легко пересылать криптовалюту. В будущем может добавиться возможность использования дебетной карты, кредиты между частными лицами и прочее”, — сказал один из генераторов идеи Казутеру Аримура.