15.05.2018, 13:01

Yandex.Taxi подробно объясняет, почему поначалу берет деньги за поездку не сразу, а частями

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rus.delfi.ee
EST 6
Yandeks takso
Yandeks taksoFoto: Jaanus Lensment

После запуска приложения Yandex.Taxi в Эстонии пользователи и журналисты спрашивали нас, почему в первое время стоимость поездки списывается с банковской карты не сразу, а частями. Кроме того, на счету могут дополнительно блокироваться и тут же высвобождаться небольшие суммы (порядка 10 центов), сообщает Yandex.Taxi. Объясняем, почему так происходит.

У каждого интернет-сервиса, в том числе и у нашего, есть пользователи, которые пытаются его обмануть. Это вполне обычное явление. Кто-то хочет нажиться на этом в личных целях. Например, это может быть водитель, который пытается нечестным путем заработать больше денег, а для кого-то — это метод конкурентной борьбы.

Одна из распространенных манипуляций касается привязки к приложению кредитных карт (раскрывать детали мы по понятным причинам не готовы). Она действительно особенно часто встречается на рынках с высокой конкуренцией. У Yandex.Taxi есть технологическое решение по выявлению таких пользователей. Чтобы обезопасить систему от потенциального мошенничества, при первых нескольких поездках приложение применяет меры безопасности.

Во-первых, при привязке банковской карты происходит стандартная для многих интернет-сервисов проверка, когда на счету блокируется небольшая сумма (порядка 20 центов), а затем блокировка сразу же отменяется.

Во-вторых, перед каждой поездкой по карте происходит аналогичная блокировка небольшой суммы (обычно 10 центов), которая затем тоже отменяется.

В-третьих, стоимость поездки списывается не полностью в конце поездки, а небольшими частями.

Подчеркнем, что все эти операции никоим образом не увеличивают стоимость поездки.

После нескольких поездок система понимает, что пользователю и его кредитной карте можно доверять, заносит его в список ”доверенных”, и описанные операции прекращаются. В дальнейшем стоимость поездки списывается единоразово, обычно — в конце пути.

Повторим, что никаких дополнительных платежей с пользователя не берется.

Возможность снятия средств с банковской карты пользователя частями описана в Условиях использования сервиса Yandex.Taxi, ссылка на которое есть в Лицензионном соглашении на использование программы.

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