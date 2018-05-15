Yandex.Taxi подробно объясняет, почему поначалу берет деньги за поездку не сразу, а частями

После запуска приложения Yandex.Taxi в Эстонии пользователи и журналисты спрашивали нас, почему в первое время стоимость поездки списывается с банковской карты не сразу, а частями. Кроме того, на счету могут дополнительно блокироваться и тут же высвобождаться небольшие суммы (порядка 10 центов), сообщает Yandex.Taxi. Объясняем, почему так происходит.

У каждого интернет-сервиса, в том числе и у нашего, есть пользователи, которые пытаются его обмануть. Это вполне обычное явление. Кто-то хочет нажиться на этом в личных целях. Например, это может быть водитель, который пытается нечестным путем заработать больше денег, а для кого-то — это метод конкурентной борьбы.

Одна из распространенных манипуляций касается привязки к приложению кредитных карт (раскрывать детали мы по понятным причинам не готовы). Она действительно особенно часто встречается на рынках с высокой конкуренцией. У Yandex.Taxi есть технологическое решение по выявлению таких пользователей. Чтобы обезопасить систему от потенциального мошенничества, при первых нескольких поездках приложение применяет меры безопасности.

Во-первых, при привязке банковской карты происходит стандартная для многих интернет-сервисов проверка, когда на счету блокируется небольшая сумма (порядка 20 центов), а затем блокировка сразу же отменяется.

Во-вторых, перед каждой поездкой по карте происходит аналогичная блокировка небольшой суммы (обычно 10 центов), которая затем тоже отменяется.