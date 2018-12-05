05.12.2018, 12:35

"Яндекс" представил собственный смартфон


Интерфакс
EST
5721213
5721213Foto: Eugene Odinokov, Sputnik

"Яндекс" представил собственный смартфон "Яндекс.Телефон" со встроенным голосовым помощником "Алиса", передает корреспондент "Интерфакс" с пресс-конференции компании.

Устройство стоимостью 17990 рублей поступит в продажу с 6 декабря в магазине компании в Москве. С 7 декабря продажи стартуют через собственную торговую онлайн-площадку "Беру", а также в магазинах "М.Видео" , "Эльдорадо" и салонах "Вымпелкома".

Дизайн телефона разработан в "Яндексе".

Телефон работает на мобильной операционной системе Android. Он оснащён восьмиядерным процессором и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 x 1080 точек. Устройство оснащено сканером отпечатка пальца и поддерживает технологию NFC для бесконтактной оплаты покупок.

Устройство поддерживает платежные системы "Яндекс.Деньги" и Google Pay.

Гаджет также оснащен определителем номера, который подключен к системе "Яндекс.Справочник" с контактными данными организаций. Таким образом, если пользователю звонят из организации — он будет знать, из какой именно, если номера нет в книге контактов.

2 декабря на сайте интернет-магазина "М.Видео" появились фотографии и описание первого смартфона от "Яндекса". Через некоторое время страница стала недоступна, но сохранилась в кэше поисковиков.

Первое устройство, разработанное в "Яндексе" — "Яндекс.Станция", которая может воспроизводить музыку, находить фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики, а затем показывать их на телевизоре. К голосовому помощнику "Алисе", искусственным интеллектом которой оснащен гаджет, можно обращаться с различными поручениями. Технология и само устройство были полностью спроектированы и разработаны командой "Яндекса", при этом дизайн создан в Калифорнии, а сборка гаджета осуществляется в Китае.

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