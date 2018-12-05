"Яндекс" представил собственный смартфон

Устройство стоимостью 17990 рублей поступит в продажу с 6 декабря в магазине компании в Москве. С 7 декабря продажи стартуют через собственную торговую онлайн-площадку "Беру", а также в магазинах "М.Видео" , "Эльдорадо" и салонах "Вымпелкома".

Дизайн телефона разработан в "Яндексе".

Телефон работает на мобильной операционной системе Android. Он оснащён восьмиядерным процессором и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 x 1080 точек. Устройство оснащено сканером отпечатка пальца и поддерживает технологию NFC для бесконтактной оплаты покупок.

Устройство поддерживает платежные системы "Яндекс.Деньги" и Google Pay.

Гаджет также оснащен определителем номера, который подключен к системе "Яндекс.Справочник" с контактными данными организаций. Таким образом, если пользователю звонят из организации — он будет знать, из какой именно, если номера нет в книге контактов.

2 декабря на сайте интернет-магазина "М.Видео" появились фотографии и описание первого смартфона от "Яндекса". Через некоторое время страница стала недоступна, но сохранилась в кэше поисковиков.