25.07.2018, 15:00

"Яндекс" платит таксистам в Эстонии 5-6 евро за поездку вне зависимости от ее реальной стоимости

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rus.delfi.ee
EST 39
Yandeks takso
Yandeks taksoFoto: Jaanus Lensment

С каждой поездки "Яндекс.Такси" платит водителю 5-6 евро, пусть даже для пассажира поездка стоит 70 центов или вообще бесплатна. "Яндекс" просто доплачивает, пишет Eesti Ekspress.

Чтобы привлечь пассажиров дешево ездить, предприятие тратит в Таллинне деньги, таким образом быстро увеличивая свою долю рынка.

"Мы за два месяца превзошли в Таллинне все ожидания. Поднялись на второе место по количеству поездок и теперь собираемся пошатнуть лидерскую позицию Taxify", — говорит ведущий дела "Яндекс.Такси" Арам Саргсян и подтверждает, что "Яндекс" планирует скоро открыть офис в Таллинне.

У конкурентов нет сомнений, что "Яндекс" тратит в Таллинне деньги, доплачивая за поездки даже 100% сверху. Фирма быстро обустроится на рынке и тогда начнет потихоньку уменьшать скидки и увеличивать свой доход.

Саргсян отрезает, что "Яндекс" не тратит в Таллинне деньги, не занимается демпингом, не доплачивает за поездки. Он говорит, что скидки клиентам действительно делают (сейчас, например, "Яндекс.Такси" рекламирует поездки со скидкой 50%), но их предлагают и конкуренты. Он утверждает, что "Яндекс" ездит дешевле благодаря своему технологическому преимуществу. "Мы используем водителей эффективнее и нагружаем их поездками продуктивнее. Наше приложение карт вычисляет для поездок оптимальные маршруты и избегает пробок. Это и делает возможными более низкие тарифы и более дешевые поездки", — заверяет Саргсян.

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