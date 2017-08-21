"Яндекс" и Uber подали ходатайство в ФАС об объединении бизнесов

"Яндекс" и Uber подали ходатайство Федеральную антимонопольную службу об объединении бизнесов онлайн-заказа такси, говорится в сообщении службы.

ФАС отмечает, что в результате сделки произойдет увеличение проникновения сервисов онлайн-заказа такси в стране и расширение спектра инновационных решений в области логистики. При этом в случае совершения сделки потребители будут по-прежнему иметь доступ к обоим сервисам, указывает служба.

Ходатайство будет рассмотрено в течение 30 дней с даты его получения с правом продления еще на 2 месяца. Как сообщалось, сделка одобрена советами директоров Uber и "Яндекса", ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.

13 июля "Яндекс" и Uber объявили о создании компании, в которой будет объединен бизнес по онлайн-заказу поездок в России и нескольких соседних странах. Бизнес оценивается в $3,725 млрд. По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний.