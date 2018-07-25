"Яндекс" доплачивает своим таксистам в Эстонии 5-6 евро за каждую поездку

По оценке конкурентов, "Яндекс" швыряется в Таллинне деньгами, доплачивая за поездки вплоть до 100% их стоимости. Фирма быстро вторгается на рынок, после чего начинает понемногу снижать скидки и наращивать свои доходы.

Саргсян утверждает, что "Яндекс" не швыряется деньгами, не занимается демпингом и не доплачивает за поездки, хотя и предлагает скидки клиентам (например, сейчас "Яндекс.Такси" рекламирует поездки со скидкой 50%), но их предлагают и конкуренты.