25.07.2018, 15:00

"Яндекс" доплачивает своим таксистам в Эстонии 5-6 евро за каждую поездку


rus.delfi.ee
EST
Yandeks takso
Yandeks taksoFoto: Jaanus Lensment

Яндекс. Такси" — дочерняя фирма российского технологического гиганта "Яндекс", которая с мая этого года начала предлагать в Таллинне услугу таксоизвоза через свое мобильное приложение "Яндекс.Такси", доплачивает водителям за каждую поездку 5-6 евро независимо от конечной стоимости заказа.

Цель этой политики заключается в привлечении клиентов низкими ценами, и доля компании на эстонском рынке быстро растет, пишет rus.err.ee ссыкой на издание Eesti Ekspress.

По словам менеджера "Яндекс.Такси" Арама Саргсяна, российская компания намерена потеснить лидирующие позиции Taxify в Эстонии. "За два месяца мы превзошли в Таллинне все ожидания. По числу поездок мы вышли на второе место и теперь намерены побороться с Taxify за лидирующую позицию", — сказал работающий в Москве Саргсян, добавив, что фирма откроет офис и в Таллинне.

По оценке конкурентов, "Яндекс" швыряется в Таллинне деньгами, доплачивая за поездки вплоть до 100% их стоимости. Фирма быстро вторгается на рынок, после чего начинает понемногу снижать скидки и наращивать свои доходы.

Саргсян утверждает, что "Яндекс" не швыряется деньгами, не занимается демпингом и не доплачивает за поездки, хотя и предлагает скидки клиентам (например, сейчас "Яндекс.Такси" рекламирует поездки со скидкой 50%), но их предлагают и конкуренты.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Андрес Анвельт: как зарождалась эпоха Коли Таранкова

25.07.2018
Конец 80-х стал поворотным для криминальной среды. Что же было раньше в Эстонии? Вполне очевидно, что такого классического, как в России, воровского мира здесь не существовало. Конечно, были люди, которые жили по воровским законам и за счет этого укрепляли свой авторитет, но они не доминировали.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
-15% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
177,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: где будет жить глава ЭР Керсти Кальюлайд в Нарве

25.07.2018
Этой осенью впервые в истории Эстонской Республики президент страны целый месяц проживет и проработает не только в своей столичной резиденции, но и в Нарве. Визит, впрочем, разбит на 3 периода: 2 недели в конце августа-начале сентября, и по 1 неделе в октябре и ноябре. Но, помимо самого факта такого визита, многих удивило еще и место, выбранное канцелярией президента для жилья. Это крошечный гостевой дом под названием ”Электра”, находящийся в центре города. По заданию двух редакций я отправился туда, чтобы почувствовать себя в роли важного гостя.
Подробнее

В ожидании очень низких цен: на рынок Прибалтики выходит TUI — один из лидеров мирового туризма

25.07.2018
Для любителей путешествий есть повод для радости — как сообщает туристический портал skaties.lv, туристический гигант TUI расширяет сферу своего влияния в Прибалтике и открывает офис в Риге. Это означает, что с приходом одной из крупнейших мировых туристических компаний в странах Балтии будет острая конкуренция за покупателей, понижение цен и, как ожидается, открытие новых и экзотических рейсов.
Подробнее


ВИДЕО: Смотрите, как идет реконструкция Нарвского замка

25.07.2018
В данный момент сносят построенную в конце 1980-х — начале 1990-х гг лестницеу восточного флигеля Нарвского замка, с целью освободить место для новой лестницы и лифта, который облегчит пребывание в музее пожилых и передвигающихся на инвалидной коляске посетителей.
Подробнее