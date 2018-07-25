25.07.2018, 15:00

"Яндекс" доплачивает своим таксистам в Эстонии 5-6 евро за каждую поездку

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rus.delfi.ee
EST
Yandeks takso
Yandeks taksoFoto: Jaanus Lensment

Яндекс. Такси" — дочерняя фирма российского технологического гиганта "Яндекс", которая с мая этого года начала предлагать в Таллинне услугу таксоизвоза через свое мобильное приложение "Яндекс.Такси", доплачивает водителям за каждую поездку 5-6 евро независимо от конечной стоимости заказа.

Цель этой политики заключается в привлечении клиентов низкими ценами, и доля компании на эстонском рынке быстро растет, пишет rus.err.ee ссыкой на издание Eesti Ekspress.

По словам менеджера "Яндекс.Такси" Арама Саргсяна, российская компания намерена потеснить лидирующие позиции Taxify в Эстонии. "За два месяца мы превзошли в Таллинне все ожидания. По числу поездок мы вышли на второе место и теперь намерены побороться с Taxify за лидирующую позицию", — сказал работающий в Москве Саргсян, добавив, что фирма откроет офис и в Таллинне.

По оценке конкурентов, "Яндекс" швыряется в Таллинне деньгами, доплачивая за поездки вплоть до 100% их стоимости. Фирма быстро вторгается на рынок, после чего начинает понемногу снижать скидки и наращивать свои доходы.

Саргсян утверждает, что "Яндекс" не швыряется деньгами, не занимается демпингом и не доплачивает за поездки, хотя и предлагает скидки клиентам (например, сейчас "Яндекс.Такси" рекламирует поездки со скидкой 50%), но их предлагают и конкуренты.

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