"Яндекс" доплачивает своим таксистам в Эстонии 5-6 евро за каждую поездку

Яндекс. Такси" — дочерняя фирма российского технологического гиганта "Яндекс", которая с мая этого года начала предлагать в Таллинне услугу таксоизвоза через свое мобильное приложение "Яндекс.Такси", доплачивает водителям за каждую поездку 5-6 евро независимо от конечной стоимости заказа.
Цель этой политики заключается в привлечении клиентов низкими ценами, и доля компании на эстонском рынке быстро растет, пишет rus.err.ee ссыкой на издание Eesti Ekspress.
По словам менеджера "Яндекс.Такси" Арама Саргсяна, российская компания намерена потеснить лидирующие позиции Taxify в Эстонии. "За два месяца мы превзошли в Таллинне все ожидания. По числу поездок мы вышли на второе место и теперь намерены побороться с Taxify за лидирующую позицию", — сказал работающий в Москве Саргсян, добавив, что фирма откроет офис и в Таллинне.