Яна Тоом собирающимся в Латвию протестующим: осторожно, вы рискуете столкнуться с латышской колонной!

Тысячи разочарованных ростом акцизов на алкоголь эстонцев собираются поехать в День независимости гигантской колонной в Латвию, сообщил Delfi несколько дней назад.

Вчера услышала о том, что представитель правящей ранее партии сказал, что это выдуманная ими акция, обращающая внимание на беспорядок в государстве, пишет Яна Тоом.

С гражданскими активистами, пусть они со своими протестами отправятся хоть на Луну, я бы не спорила, но политикам, которые либо организуют это мероприятие, либо присваивают, напоминаю некоторые цифры.

По данным Департаментов статистики Эстонии и Латвии:

Средняя зарплата в третьем квартале 2017 года в Эстонии составляла 1201/968 евро (брутто/нетто), а в Латвии — 925/674 евро.

Пенсия по старости в Эстонии составляла 408,10, а в Латвии — 287,56 евро.

Уровень безработицы в третьем квартале в Эстонии — 5,2%, в Латвии — 8,5%.

Подоходный налог в Эстонии — 20 процентов, а в Латвии — 23, а относительно малообеспеченных людей там возможны льготы.

Со стороны государства в 2017 году гарантирован минимальный доход в Эстонии — 130 евро, в Латвии — 49,80. В 2018 году он растет соответственно до 140 и 53 евро.

Так что, господа, съездите. Для расширения кругозора. Надеемся, что на дороге вы не столкнетесь с колонной латышей — у них, как представляется, есть более весомые причины для протеста.