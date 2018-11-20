Яна Тоом: правительственный кризис показывает, как пренебрежительно Кая Каллас относится к демократии

Реформисты всерьез взвешивают возможность начать процедуру импичмента правительству. На фоне этого Яна Тоом критикует заявления Каи Каллас о некомпетентности правительства.

Каллас утверждает, якобы ссылаясь на Конституцию, что "принятие решений о внешней политике — работа правительства". Тоом цитирует Конституцию, в которой указано, что правительство — исполняющая власть, то есть реализует внутреннюю и внешнюю политику государства. А вот парламент принимает законы и решения.

"То есть — Рийгикогу принимает решения. Те самые, которые правительство исполняет. Дорогие "белки", я говорю не слишком сложные для вас вещи?" — говорит Тоом.

Тоом также не согласна с заявлением Каллас, что если правительство не может принять решение, то оно должно передать свои правительственные полномочия. По словам Тоом, Закон о правительстве республики предполагает пять причин, по которым правительство может сложить полномочия: "По логике Каи подходит только одна: § 8.(2) уход премьер-министра в отставку".

"То есть, Кая Каллас имеет в виду, что правительство Юри Ратаса не в состоянии принимать решения, так как оно не решает так, как считает правильным Урмас Паэт (так как до сих пор неизвестно, что считает о скандальном пакте сама Каллас)", — подводит итог Тоом.