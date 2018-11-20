20.11.2018, 17:20

Яна Тоом: правительственный кризис показывает, как пренебрежительно Кая Каллас относится к демократии

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rus.delfi.ee
EST 10
Яна Тоом: правительственный кризис показывает, как пренебрежительно Кая Каллас относится к демократии
Foto: Tanel Meos

"Слава Богу, что я не стала членом фракции реформистов", — пишет Яна Тоом в отношении председателя Партии реформ Каи Каллас и ее заявлений.

Реформисты всерьез взвешивают возможность начать процедуру импичмента правительству. На фоне этого Яна Тоом критикует заявления Каи Каллас о некомпетентности правительства.

Каллас утверждает, якобы ссылаясь на Конституцию, что "принятие решений о внешней политике — работа правительства". Тоом цитирует Конституцию, в которой указано, что правительство — исполняющая власть, то есть реализует внутреннюю и внешнюю политику государства. А вот парламент принимает законы и решения.

"То есть — Рийгикогу принимает решения. Те самые, которые правительство исполняет. Дорогие "белки", я говорю не слишком сложные для вас вещи?" — говорит Тоом.

Тоом также не согласна с заявлением Каллас, что если правительство не может принять решение, то оно должно передать свои правительственные полномочия. По словам Тоом, Закон о правительстве республики предполагает пять причин, по которым правительство может сложить полномочия: "По логике Каи подходит только одна: § 8.(2) уход премьер-министра в отставку".

"То есть, Кая Каллас имеет в виду, что правительство Юри Ратаса не в состоянии принимать решения, так как оно не решает так, как считает правильным Урмас Паэт (так как до сих пор неизвестно, что считает о скандальном пакте сама Каллас)", — подводит итог Тоом.

Она отмечает, что Каллас не неправильно толкует понятие способности принимать решения. Согласно закону, "правительство способно принимать решения, если в заседании помимо премьер-министра принимает участие как минимум половина состава правительства".

Тоом также напоминает, что правительство Партии реформ успешно проигнорировало несколько международных договоров, например, конвенции против поддельных лекарств, контрабанды человеческих органов и принудительного исчезновения лиц.

Что касается правительство Ратаса, то Тоом считает, что оно "полностью меняет политическую культуру". Она отмечает, что Ратас очень успешен в ведении переговоров, а решение передать вопрос о подписании миграционного пакта в Рийгикогу — логичное, "потому что правительство служит всему обществу, а не только коалиции".

"Да, такой поиск решений требует времени, но демократия идет медленней дорожного катка", — заключает Тоом.

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