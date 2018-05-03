”Я работаю на полную ставку, но работа — поштучная. Мне могут платить меньше минималки?”

На портал Инспекции по труду Tööelu написал работник. Человек трудится на полную ставку, и его заработная плата учитывается в соответствии с количеством сделанного, пишет Ärileht. В прошлом месяце работник не получил даже минималки. ”Работодатель поступает верно?” — интересуется написавший.

Юрист-консультант Инспекции труда Греэте Каар, комментируя ситуацию, сказала, что человек должен быть в курсе своей заработной платы, способа ее вычисления и дня зарплаты. В письменном трудовом договоре должны быть прописаны все начисления, которые работник получает за выполнение трудовых обязанностей.

”В случае, если стороны договорились, что выполненная работа оплачивается поштучно, то в договоре или в приложениях к нему должна быть отдельно прописана цена за штуку. Подчеркиваю: плата за штуку должна быть в любом случае связана и с временной зарплатой, например, за час или за месяц”, — сказала Каар.

Хотя стороны свободны договариваться о подходящих им размере заработной платы и основаниях для ее расчета, по словам юриста, ее формирование не может привести к ситуации, когда работнику платят меньше, нежели установленный минимум. Нижняя планка почасовой оплаты труда — 2,97 евро, месячной — 500 евро. ”Таким образом, человеку, трудящемуся на полную ставку, и чью зарплату рассчитывают поштучно, следует платить сумму не ниже минимальной оплаты труда”, — добавила специалист.