03.05.2018, 09:04

”Я работаю на полную ставку, но работа — поштучная. Мне могут платить меньше минималки?”

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отвечает юрист
rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

На портал Инспекции по труду Tööelu написал работник. Человек трудится на полную ставку, и его заработная плата учитывается в соответствии с количеством сделанного, пишет Ärileht. В прошлом месяце работник не получил даже минималки. ”Работодатель поступает верно?” — интересуется написавший.

Юрист-консультант Инспекции труда Греэте Каар, комментируя ситуацию, сказала, что человек должен быть в курсе своей заработной платы, способа ее вычисления и дня зарплаты. В письменном трудовом договоре должны быть прописаны все начисления, которые работник получает за выполнение трудовых обязанностей.

”В случае, если стороны договорились, что выполненная работа оплачивается поштучно, то в договоре или в приложениях к нему должна быть отдельно прописана цена за штуку. Подчеркиваю: плата за штуку должна быть в любом случае связана и с временной зарплатой, например, за час или за месяц”, — сказала Каар.

Хотя стороны свободны договариваться о подходящих им размере заработной платы и основаниях для ее расчета, по словам юриста, ее формирование не может привести к ситуации, когда работнику платят меньше, нежели установленный минимум. Нижняя планка почасовой оплаты труда — 2,97 евро, месячной — 500 евро. ”Таким образом, человеку, трудящемуся на полную ставку, и чью зарплату рассчитывают поштучно, следует платить сумму не ниже минимальной оплаты труда”, — добавила специалист.

Каар также подчеркнула: ”Если работник не успевает в рамках оговоренного времени сделать столько штук, чтобы он заработал хотя бы минималку, то есть 500 евро, все же придется работнику ее заплатить”. Минимальную зарплату, по словам Каар, следует платить вне зависимости о того, есть ли в трудовом договоре данное соглашение, или нет, поскольку работнику нельзя платить меньше, чем сумма, установленная правительством.

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