"Я просто хочу заработать!" Водитель: меня заблокировали в Taxify за то, что я стал работать с "Яндекс.Такси”

В редакцию Delfi обратился таксист, которого заблокировали в приложении Taxify. По его словам, причина в том, что он начал работать с ”Яндекс.Такси”, а Taxify не позволяет параллельно работать с другими приложениями. Taxify утверждает, что за это водителей не блокируют.
Игорь (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.) — водитель со стажем и долго работал с приложением Taxify. "Так получилось, что заработки меня не очень устраивают и хваленые 900 евро я на руки не получаю", — рассказывает он. Поэтому мужчина решил попробовать работать и с новым приложением "Яндекс.Такси” — по его словам, новая компания предлагает очень неплохие условия: "Конечно, я такой не один. Я видел, что у Taxify стало меньше машин, когда запустились другие. Водители ушли туда".
Игорь утверждает, что после этого его заблокировали в Taxify. ”И я не один, с кем так обошлись! Оказалось, что Taxify следит за водителями и не дает работать на два места. Они делают так: вызывают машину через "Яндекс" и проверяют номер машины в базе Taxify. Потом блокируют", — описывает он якобы существующий метод проверки.
"Почему я не могу работать с каждым приложением? Я просто хочу заработать, а получить в этом деле нормальные деньги не так просто! Мы крутимся, как можем! Зачем они так делают? В нашей системе видно, сколько машин на карте — их стало намного меньше, чем раньше, зачем еще хуже делать? Это и пассажирам плохо, и нам, водителям. Taxify все пишет в газетах, какие они молодцы и платят много. Пишут еще, что "Яндекса" не боятся. А на деле вот как! Как это понимать?" — возмущается мужчина.
Руководитель оперативного отдела Taxify в Эстонии Мартин Ярве прокомментировал Delfi, что ездящие на платформе Taxify водители по-прежнему могут предлагать услугу и на других платформах.
”Только те водители, которые используют взятые в аренду брендированные автомобили Taxify и в связи с этим также лицензию на перевозки Taxify, могут по договору предлагать услугу исключительно на платформе Taxify. Taxify блокирует водителя только в том случае, если он нарушил условия использования или уровень предлагаемой им услуги не соответствует требованиям Taxify", — пояснил Ярве.