"Я просто хочу заработать!" Водитель: меня заблокировали в Taxify за то, что я стал работать с "Яндекс.Такси”

"Почему я не могу работать с каждым приложением? Я просто хочу заработать, а получить в этом деле нормальные деньги не так просто! Мы крутимся, как можем! Зачем они так делают? В нашей системе видно, сколько машин на карте — их стало намного меньше, чем раньше, зачем еще хуже делать? Это и пассажирам плохо, и нам, водителям. Taxify все пишет в газетах, какие они молодцы и платят много. Пишут еще, что "Яндекса" не боятся. А на деле вот как! Как это понимать?" — возмущается мужчина.

Руководитель оперативного отдела Taxify в Эстонии Мартин Ярве прокомментировал Delfi, что ездящие на платформе Taxify водители по-прежнему могут предлагать услугу и на других платформах.

”Только те водители, которые используют взятые в аренду брендированные автомобили Taxify и в связи с этим также лицензию на перевозки Taxify, могут по договору предлагать услугу исключительно на платформе Taxify. Taxify блокирует водителя только в том случае, если он нарушил условия использования или уровень предлагаемой им услуги не соответствует требованиям Taxify", — пояснил Ярве.

Он также подчеркнул, что утверждение, будто Taxify заказывает через приложение Yandex.Taxi машины, чтобы их проверить, не соответствует действительности.