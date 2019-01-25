"Я не потерплю в моей стране варварства из прошлого века". Ведьма Алиса объявила голодовку, чтобы Рийгикогу изменил решение по вопросу звероферм

NB! Ни редакция Delfi, ни Алиса Верде не призывают никого к голодовке. Алиса объясняет, что лишь хочет привлечь внимание к проблеме, и чтобы больше людей выразили свое недовольство решением Рийгикогу.

"Я не потерплю в своем доме — моей стране — варварства из прошлого века. Если Эстония хочет быть прогрессивной страной, то запрет звероферм — это неотъемлемая часть прогресса", — сказала Алиса Delfi.

"Требую изменить решение. Тем более не хватило всего 3 голоса", — отмечает она.

На своей странице в Facebook Алиса пишет, что продолжит голодовку, пока хотя бы трое депутатов из 28 проголосовавших против запрета звероферм, не изменят своего решения. По состоянию на пятницу девушка голодает уже третий день.

"Надо достучаться до Рийгикогу, чтобы они, несмотря на бюрократию, изменили свое решение, и не через год, а сейчас, это уже и так длится с 2009 года", — подчеркивает Алиса.

Организация по опеке над животными Loomus уже начала подготовку к подаче нового законопроекта и надеется сделать все зависящее, чтобы он попал в Рийгикогу как можно быстрее.