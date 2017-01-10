Обозреватель Би-би-си по вопросам технологий Дэйв Ли пишет о том, как создавался первый смартфон iPhone фирмы Apple.

Тони Фаделл напряженно думал, как ему объяснить Стиву Джобсу, что он потерял прототип того, что должно было стать самым успешным технологическим продуктом всех времен — Apple iPhone, который появился ровно 10 лет назад.

Фаделл только что вышел из самолета, пощупал свои карманы и… ничего.

"Я пытался представить все возможные последствия произошедшего, — вспоминает он. — Ни один из приходивших мне в голову сценариев хорошо не заканчивался".

Через два часа, благодаря усилиям поисковой команды, которая не знала, что именно потеряно, — отпустило. Прототип выпал из его кармана и лежал между сидениями!

Всего через несколько месяцев мир узнает об этом маленьком устройстве, которое Фаделл в тот момент крепко сжимал в руке.

Магический ингредиент

Тони Фаделла иногда называют "крестным отцом" iPod. Он покинул Apple в 2010 году и создал компанию Nest, которая занималась технологией "умного дома", ныне принадлежащую холдингу Аlphabet (материнской компании Google). Он покинул эту компанию в прошлом году.

Для Фаделла это 12,5-летний юбилей первого iPhone. Именно тогда он начал разработку, основанную на понимании того, что iPod — это платформа, которую можно развивать дальше. На тот момент в iPod были видео и даже игры.

"Мы говорили себе: минуточку, сети передачи данных подступают, — вспоминает Фаделл в интервью Би-би-си. — Мы должны смотреть на iPod как на универсальную платформу".

Это был тот самый магический ингредиент, который позволил iPhone сломать барьеры, считает Фаделл. В то время как конкуренты, такие как Microsoft, пытались каким-то образом впихнуть компьютер в телефон, Apple хотела "вырастить" iPod во что-то более изощренное.

В одном из первых дизайн-концептов iPhone использовалось характерное для iPod колесико переключения между функциями меню Click Wheel в качестве метода ввода. От него вскоре избавились.

"Мы превратили его в телефон из шестидесятых, с дисковым набором, — вспоминал Фаделл. — Мы говорили себе: вот это не работает, а этим слишком сложно пользоваться".

Так получилось, что в другом подразделении Apple в то же время началась работа над компьютером Macintosh с сенсорным экраном.

"Эта работа держалась в секрете. Он был размером со стол для пинг-понга. Стив показал его мне и сказал: "Я хочу взять это и поместить в iPod", — рассказывает Фаделл.

Фаделл предупредил Джобса, что создание такого устройства, с сенсорным экраном, потребует времени, денег и новой специализированной инфраструктуры. Компания пошла на это.

"Для запуска нам нужны были тысячи людей, работающих одновременно над всем этим, — вспоминает Фаделл. — А потом у нас было только шесть месяцев, чтобы отгрузить новинку. Конечно, мы это сделали, но это было нелегко".

Тайна Мальме

В компании Apple работало много лучших умов отрасли, но до этого момента они никогда не производили свой собственный телефон.

Поэтому Фаделл запланировал мировое турне, чтобы встретиться с экспертами и оценить работу исследовательских лабораторий специалистов по телекоммуникациям.

Все началось с одного производителя в шведском городе Мальме. Поездка закончилась тем, что весь их багаж, заметки и оборудование были похищены из машин, пока они ужинали в ресторане.

"Они знали, что мы разрабатываем телефон, — говорит Фаделл. — Мы спросили наших хозяев, куда можно пойти поужинать, мы находились там всего 20 или 30 минут, потому что устали. Когда мы вернулись к машине, все, что было в машине, исчезло. Все сумки. Мы могли поклясться, что это был промышленный шпионаж".

Даже если это и было так, в результате пропало не так уж много секретов. Команда вернулась домой без многих вещей, но их головы были полны идей.

Одновременно с этим началась одна горячая дискуссия.

Клавиатуре конец

Это была, естественно, дискуссия на тему, должна ли быть в iPhone клавиатура?

"Тот яростный спор продолжался около четырех месяцев, — вспоминает Фаделл. — Это была очень некрасивая ситуация".

Джобс, который днем и ночью мечтал о сенсорном экране, стал крайне раздражительно относиться к людям, не соглашавшимся с его идеями.

"До тех пор, пока вы не согласитесь с нами, вы не вернетесь в эту комнату, — вспоминает Фаделл слова Джобса, обращенные к сторонникам клавиатуры. — Не хотите быть частью команды — не надо".

Разногласия вскоре прекратились: "Один человек был выставлен из кабинета, все поняли намек и подчинились".

Пусть возражения и были пресечены, это не значит, что у команды iPhone их не осталось.

Некоторые до сих пор думают, что это было неверным решением — не использовать клавиатуру в стиле Blackberry, который — тогда по крайней мере — был невероятно популярным телефоном.

"Используя лишь сенсорный экран, мы рисковали по-крупному".

Стратегия стилуса

С самого начала Джобс прямым текстом говорил, что для пользования iPhone не нужен стилус. Ваш палец — это все, что вам нужно.

Но Фаделл сказал группе, работавшей над мультисенсорным экраном (возможно, главным прорывом в конструкции iPhone): необходимо убедиться, что экран будет совместим со стилусом в любом случае.

"Я был уверен, что эта работа необходима, — вспоминает Фаделл. — Мы знали, что наступит день, когда может понадобиться стилус, несмотря на исходный философский посыл Стива про палец. Но мы эту работу делали втайне от него. Он бы оторвал мне голову, если бы узнал".

Делать что-то втайне было общей стратегией упрямых инженеров и дизайнеров, которые считали, что то, о чем Джобс не знает, не может его расстроить. И если они в конечном итоге доказывали свою правоту, то могли получить похвалу.

"Это было то же самое, что произошло с iPod, работающим с ПК, — говорит Фаделл. — Стив не хотел иметь ничего общего с этим, но, когда рост для iPod достиг предела, мы сказали: "О, кстати! А мы тут уже потихоньку работаем над этим".

"Я спросил Стива, сколько стоит песня в iTunes, он ответил, что 99 центов. Я сказал: "Нет, это стоимость iPod, плюс песни, плюс Mac! У нас есть только 1% доли рынка, Стив!" И он понял", — рассказывает Фаделл.

Джобс, может быть, и смягчился по отношению к продукции Apple, совместимой с операционной системой Windows, но свою ненависть к стилусам он унес с собой в могилу. Хотя его преемник, Тим Кук, в 2015 году представил Apple Pencil.

Смех Балмера

Итак, 9 января 2007 года.

Толпы фанатов и СМИ постепенно заполняют Moscone Center в Сан-Франциско, чтобы увидеть, что Джобс приготовил в качестве "еще одной штуки" в конце своей программной речи на конференции Macworld.

Устройство на том этапе, по мнению Фаделла, было еще полуготовым, но его быстро стали называть "телефоном Иисуса".

Пресса издевалась над сектантской манерой, в которой iPhone был представлен.

Стив Балмер, в то время генеральный директор корпорации Microsoft, стал знаменит тем, что насмехался над новым устройством.

Балмер назвал его "не слишком хорошей машиной для электронных писем, которая вряд ли понравится бизнес-клиентам".

"Мы все смеялись над ним, — вспоминает Фаделл. — Мы также смеялись над Blackberry. Всякий раз, когда я создаю новый продукт (и я научился этому у Стива), если сотрудники смеются над вами и пресса поднимает вас на смех, значит, все движется в правильном направлении, вы попали в точку".

С того дня было продано более миллиарда айфонов, сделавших Apple самой богатой компанией в мире.