XS Mänguasjad открывает свой самый большой магазин игрушек в торговом центре T1

Теперь, вместе с открывающимся магазином, у сети XS Mänguasjad в общей сложности 45 магазинов в Эстонии, Латвии, России, Грузии и Финляндии, сообщается в пресс-релизе.

По словам руководителя отдела розничных продаж Anvol OÜ Светланы Калман, новый магазин будет самым большим не только по площади и ассортименту товаров, он будет также отличаться своей просторной игровой зоной и различными видами деятельности для детей. ”Дети смогу посмотреть машинку Slimy для изготовления слизняков, сфотографироваться вместе с Барби в фотобоксе, сделать селфи с Железным человеком, попробовать пострелять из ружья Nerf или смастерить что-нибудь на уголке рукоделия”, — сказала Калман.

Особенным новый магазин XS Mänguasjad сделает большая стеклянная стена с видом на аэропорт, откуда можно будет следить за взлетом и посадкой самолетов. Также в магазине постоянно будут проходить презентации и можно будет поиграть с новыми игрушками.

По словам председателя правления Anvol OÜ, Станислава Немко, подготовка к открытию магазина стартовала уже год назад, когда стали искать новые бренды и товары, которых в Эстонии еще не было. ”Хотя в ассортименте нашего магазина можно найти все известные в мире игрушки, мы планируем постоянно дополнять ассортимент, чтобы посетители смогли найти подарок для друга или члена семьи любого возраста”, сказал Немко.

Образованная в 1996 году компания OÜ Anvol, открыла свой первый магазин игрушек в 2004 году в Таллинне. На сегодняшний день у фирмы в Эстонии есть также магазины в Тарту, Пярну и Нарве. Также фирме принадлежит интернет-магазин xsmanguasjad.ee. Консолидированный оборот компании за 2017 год составил более 25 млн евро, в Эстонии в фирме работает 130 работников.