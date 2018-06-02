02.06.2018, 19:58

Xiaomi представила флагман Mi 8: с "козырьком", гигантской селфи-камерой и всего за €360


NEWSru.com
EST 2
Xiaomi представила флагман Mi 8: с "козырьком", гигантской селфи-камерой и всего за €360
Foto: Xiaomi

Китайская компания Xiaomi 31 мая официально представила свой новый флагманский смартфон Mi 8, а также его более продвинутую и доступную версии, пишет The Verge. Основная версия Mi 8 придет на смену смартфону Mi 6, а отказ от семерки в названии новой модели объясняется тем, что Xiaomi в этом году празднует свое восьмилетие.

Xiaomi Mi 8

Новый смартфон получил 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей производства Samsung с разрешением 1080x2248 точек, поддержкой функции Always-On и довольно крупным вырезом в верхней части — Mi 8 стал первым смартфоном Xiaomi, в дизайне которого реализовано это популярное среди производителей решение. Xiaomi Mi 8 получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6GB оперативной и 64, 128 или 256GB встроенной основной памяти.

На задней поверхности смартфона расположены сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера, включающая в себя два 12MPix модуля и получившая четырехосевой оптический стабилизатор. Фронтальная ("селфи") камера устройства имеет разрешение 20MPix и оснащена системой 3D-сканирования лица, которая позволяет разблокировать устройство даже в темноте. Еще одной особенностью смартфона стал двухчастотный GPS-модуль, который позволяет точнее определять местоположение устройства, особенно в городских условиях.

Ожидается, что Xiaomi Mi 8 выйдет на китайский рынок 5 июня. По данным Phone Arena, стоимость смартфона, который будет доступен в черной, синей, белой и золотистой расцветках, составит около 420 долларов США (360 евро) за версию с 64GB памяти, а версии со 128 и 256GBБ обойдутся покупателям в 470 и 515 долларов (405 и 445 евро) соответственно.

ТОП

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Вместе с Xiaomi Mi 8 китайская компания также представила более продвинутую модификацию смартфона, получившую название Explorer Edition. Ее основное отличие от обычного Mi 8 заключается в наличии встроенного в дисплей датчика отпечатков пальцев. Кроме того, Mi 8 Explorer Edition будет поставляться в единственной версии с 8GB оперативной и 128GB встроенной памяти, а ее задняя панель будет полупрозрачной, что позволит разглядеть некоторые детали "начинки" устройства.

Стоимость смартфона составит 577 долларов (500 евро). Сроки начала продаж Mi 8 Explorer Edition пока не называются.

Xiaomi Mi 8 SE

Наконец, Xiaomi представила Mi 8 SE — по аналогии с iPhone SE он представляет собой более компактную и доступную модель. Этот смартфон получил 5,88-дюймовый дисплей, а также стал первым в мире устройством, работающим под управлением нового процессора Qualcomm Snapdragon 710, предназначенного для смартфонов среднего уровня. Также стоит отметить, что Mi 8 SE получил двойную основную камеру с модулями разрешением 12 и 5MPix, а также 20MPix фронтальную камеру.

Продажи Mi 8 SE должны начаться 8 июня. Как пишет Ferra, в Китае смартфон будет стоить около 280 долларов США (240 евро).

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Важно! Какие машины не смогут ездить на биотопливе, которое теперь обязаны продавать все заправки

02.06.2018
С 1 мая в Эстонии начали действовать новые топливные стандарты. Это значит, что теперь биодобавки должны занимать не менее 3,1% от общего объема бензина или дизеля. Население восприняло эту новость пессимистично: многие тут же начали жаловаться на проблемы с машинами — и работать стали хуже, и вообще глохнут. Так ли страшен черт, как его малюют, и владельцам каких автомобилей действительно стоит опасаться проблем — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Президент Кальюлайд требует называть ситуацию в Донбассе войной

02.06.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что, говоря об Украине и Грузии, необходимо называть вещи своими именами. "Война есть война и оккупация есть оккупация", — заявила глава государства в Таллинне на конференции, посвященной памяти эстонского экс-президента Леннарта Мери. Ее слова приводит в субботу, 2 июня, пресс-служба президентской администрации.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106702002
150,30 €
90,18 €
-40% Esprit Meeste käekell ES107031003
150,30 €
90,18 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
111,20 €

ГРАФИК: Кто из эстонских политиков по уши в долгах? Лидируют Тынисте, Пало и Репс

02.06.2018
Министр финансов Тоомас Тынисте, согласно данным прошлого года, заработал больше всего денег по сравнению с другими эстонскими политиками. Однако у Тынисте одновременно и самые большие долги.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Белый медведь Норд впервые прогулялся по своему новому дому

02.06.2018
Сегодня у белого медведя Норда из Таллиннского зоопарка был важный день — он впервые прогулялся по Полярию, своему новому дому. Норд был очень любознательным и тщательно осмотрел новые владения.
Подробнее