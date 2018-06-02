02.06.2018, 19:58

Xiaomi представила флагман Mi 8: с "козырьком", гигантской селфи-камерой и всего за €360

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NEWSru.com
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Xiaomi представила флагман Mi 8: с "козырьком", гигантской селфи-камерой и всего за €360
Foto: Xiaomi

Китайская компания Xiaomi 31 мая официально представила свой новый флагманский смартфон Mi 8, а также его более продвинутую и доступную версии, пишет The Verge. Основная версия Mi 8 придет на смену смартфону Mi 6, а отказ от семерки в названии новой модели объясняется тем, что Xiaomi в этом году празднует свое восьмилетие.

Xiaomi Mi 8

Новый смартфон получил 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей производства Samsung с разрешением 1080x2248 точек, поддержкой функции Always-On и довольно крупным вырезом в верхней части — Mi 8 стал первым смартфоном Xiaomi, в дизайне которого реализовано это популярное среди производителей решение. Xiaomi Mi 8 получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6GB оперативной и 64, 128 или 256GB встроенной основной памяти.

На задней поверхности смартфона расположены сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера, включающая в себя два 12MPix модуля и получившая четырехосевой оптический стабилизатор. Фронтальная ("селфи") камера устройства имеет разрешение 20MPix и оснащена системой 3D-сканирования лица, которая позволяет разблокировать устройство даже в темноте. Еще одной особенностью смартфона стал двухчастотный GPS-модуль, который позволяет точнее определять местоположение устройства, особенно в городских условиях.

Ожидается, что Xiaomi Mi 8 выйдет на китайский рынок 5 июня. По данным Phone Arena, стоимость смартфона, который будет доступен в черной, синей, белой и золотистой расцветках, составит около 420 долларов США (360 евро) за версию с 64GB памяти, а версии со 128 и 256GBБ обойдутся покупателям в 470 и 515 долларов (405 и 445 евро) соответственно.

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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Вместе с Xiaomi Mi 8 китайская компания также представила более продвинутую модификацию смартфона, получившую название Explorer Edition. Ее основное отличие от обычного Mi 8 заключается в наличии встроенного в дисплей датчика отпечатков пальцев. Кроме того, Mi 8 Explorer Edition будет поставляться в единственной версии с 8GB оперативной и 128GB встроенной памяти, а ее задняя панель будет полупрозрачной, что позволит разглядеть некоторые детали "начинки" устройства.

Стоимость смартфона составит 577 долларов (500 евро). Сроки начала продаж Mi 8 Explorer Edition пока не называются.

Xiaomi Mi 8 SE

Наконец, Xiaomi представила Mi 8 SE — по аналогии с iPhone SE он представляет собой более компактную и доступную модель. Этот смартфон получил 5,88-дюймовый дисплей, а также стал первым в мире устройством, работающим под управлением нового процессора Qualcomm Snapdragon 710, предназначенного для смартфонов среднего уровня. Также стоит отметить, что Mi 8 SE получил двойную основную камеру с модулями разрешением 12 и 5MPix, а также 20MPix фронтальную камеру.

Продажи Mi 8 SE должны начаться 8 июня. Как пишет Ferra, в Китае смартфон будет стоить около 280 долларов США (240 евро).

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