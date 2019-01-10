Xiaomi подешевела на шесть миллиардов долларов за три дня
Рыночная стоимость китайского производителя смартфонов Xiaomi за три дня снизилась на 6,2 миллиарда долларов США до 30 миллиардов долларов, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bloomberg.
Рыночная стоимость китайского производителя смартфонов Xiaomi за три дня снизилась на 6,2 миллиарда долларов США до 30 миллиардов долларов, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bloomberg.
В ходе торгов на бирже в Гонконге 10 января стоимость акций опустилась на 3,58% до 9,97 гонконгского доллара (1,23 доллара США) за одну ценную бумагу. За три дня акции подешевели на 17%.
Падение ускорилось 10 января, поскольку в этот день закончился шестимесячный период запрета на продажу акций Xiaomi, начавшийся 10 июля 2018 года в первый день IPO.
Bloomberg предполагает, что акции продают инвесторы, купившие их до IPO в июле. Так, в 2010 году было продано 3,9 миллиарда акций Xiaomi по цене в два гонконгских цента.
Первичное размещение акций Xiaomi на бирже, как отмечает Bloomberg, стало одним из самых ”раздутых” в 2018 году. Привлекая инвесторов, банкиры прогнозировали, что рыночная капитализация компании достигнет 100 миллиардов долларов США. В первый день IPO акции Xiaomi стоили 19 гонконгских долларов (2,42 доллара США).
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.