WSJ: Энергокомпании США выступили против нового законопроекта о санкциях против РФ

Exxon Mobil Corp и другие энергетические компании, как и Белый дом, выражают озабоченность, что сенатский законопроект о санкциях против РФ и Ирана может заморозить нефтегазовые проекты с участием российских партнеров по всему миру, пишет The Wall Street Journal.

Энергокомпании обеспокоены положением законопроекта, которое ограничивает возможности создания партнерств в мире с российскими компаниями, находящимися под ограничительными мерами. В нынешнем виде законопроект, в частности, может затронуть два проекта Exxon с "Роснефтью" за пределами России — в штате Нью-Мексико и в канадской провинции Альберта.

Закон, если он вступит в силу, будет препятствовать любым партнерствам с российскими компаниями, причем не только в энергетическом секторе, но также в финансовой и индустриальной сфере, что вызвало озабоченность также у промышленных корпораций и банков.

По словам источников газеты, General Electric Co. внимательно отслеживает ситуацию, так как обеспокоена, что закон может поставить американские фирмы в ущербное положение по сравнению с глобальными конкурентами.

Судьба законопроекта в Палате представителей неопределена из-за возражений со стороны администрации США. Давление со стороны энергокомпаний также может затруднить принятие законопроекта, пишет газета.

Белый дом не исключает, что президент Дональд Трамп может наложить вето на законопроект, если он будет принят Конгрессом.

В середине июня Сенат США большинством в 98 голосов из 100 одобрил законопроект S.722, который ужесточает секторальные санкции против России.