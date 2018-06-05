Workland инвестирует 1.5 миллиона евро в эстонские офисы совместного использования

По словам директора по развитию Workland Игоря Белобородова, открытая рабочая зона дает возможность работать в офисе фрилансерам, микропредприятиям, компаниям среднего размера и корпорациям: всем, кому может понадобиться рабочий стол или помещение — на час, день или на несколько лет.

”На наших глазах начинавшие всего с пары работников предприятия становились крупными региональными игроками. На ранней стадии развития фирма не может обладать долгосрочным стабильным договором аренды в одном конкретном месте. Концепция Workland обеспечивает предприятиям гибкие индивидуальные решения. Сейчас это тренд на крупных европейских рынках и лишь вопрос времени, когда данная модель также станет трендом в наших краях”, — сказал Белобородов.

Основанный на модели совместного использования офисный рынок ежегодно растет в мире на 16% и, по оценке Белобородова, в следующие годы этот рост будет заметен и в Эстонии ”Причина, по которой эта сфера сегодня набирает популярность, прежде всего заключается в быстром росте числа стартапов и фрилансеров. В конце 2017 года около 40% рабочей силы в США составляли фрилансеры, причем согласно прогнозам к 2027 году их доля увеличится более, чем вполовину”, — отметил Белобородов.

По словам представителей Workland, цель основанного на модели совместного использования офисного рынка — быть трамплином для малых предприятий, стартапов и фрилансеров, создавая в лучших местах пространства для работы, предоставляющие возможность работать рядом с другими предпринимателями, находить среди них партнеров и реализовывать совместные проекты. В центрах Workland также ждут предприятия среднего размера и корпорации, которые ценят синергию, рождающуюся в открытой и инновационной рабочей среде.

Workland — учрежденное в 2016 году бюро полного комплекса услуг, действующее на основании принципов экономики совместного использования, центры которого находятся в Таллинне (Hobujaama 4), Риге (Krišjāņa Valdemāra 21-20) и Вильнюсе (Gedimino 20).

Этим летом Workland откроет основанный на концепции коворкинга центр в Таллинне (Pärnu mnt 12), а осенью в Вильнюсе (Didzioji 18).