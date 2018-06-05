Workland инвестирует 1.5 миллиона евро в эстонские офисы совместного использования

В ближайшие годы занимающийся развитием офисных площадей совместного использования концерн Workland инвестирует в странах Балтии 4,5 миллиона евро, из которых на Эстонию придется треть.
По словам председателя правления концерна Workland Индрека Хяэля, вся современная рабочая среда претерпевает значительные изменения, и компания тщательно следует меняющемуся спросу.
”В настоящий момент мы располагаем тремя успешно функционирующими бюро полного комплекса услуг в центрах Таллинна, Риги и Вильнюса. В июле мы расширяем свою деятельность в Таллинне, открывая новый центр в расположенном недалеко от площади Свободы своеобразном здании, а осенью новый центр появится в Вильнюсе. Наряду с приватными кабинетами, новые центры предложат возможность использования офисов открытого типа и площадей для коворкинга, тем самым охватывая потребности еще более широкой целевой группы. Суммарно утвержденные инвестиции концерна Workland в трех странах Балтии в ближайшую пару лет составят 4,5 миллиона евро, причем поставлена цель довести число центров, как минимум, до десяти”, — сказал Хяэль.