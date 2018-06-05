05.06.2018, 11:29

Workland инвестирует 1.5 миллиона евро в эстонские офисы совместного использования


rus.delfi.ee
EST
Workland инвестирует 1.5 миллиона евро в эстонские офисы совместного использования
Workland

В ближайшие годы занимающийся развитием офисных площадей совместного использования концерн Workland инвестирует в странах Балтии 4,5 миллиона евро, из которых на Эстонию придется треть.

По словам председателя правления концерна Workland Индрека Хяэля, вся современная рабочая среда претерпевает значительные изменения, и компания тщательно следует меняющемуся спросу.

”В настоящий момент мы располагаем тремя успешно функционирующими бюро полного комплекса услуг в центрах Таллинна, Риги и Вильнюса. В июле мы расширяем свою деятельность в Таллинне, открывая новый центр в расположенном недалеко от площади Свободы своеобразном здании, а осенью новый центр появится в Вильнюсе. Наряду с приватными кабинетами, новые центры предложат возможность использования офисов открытого типа и площадей для коворкинга, тем самым охватывая потребности еще более широкой целевой группы. Суммарно утвержденные инвестиции концерна Workland в трех странах Балтии в ближайшую пару лет составят 4,5 миллиона евро, причем поставлена цель довести число центров, как минимум, до десяти”, — сказал Хяэль.

По словам директора по развитию Workland Игоря Белобородова, открытая рабочая зона дает возможность работать в офисе фрилансерам, микропредприятиям, компаниям среднего размера и корпорациям: всем, кому может понадобиться рабочий стол или помещение — на час, день или на несколько лет.

”На наших глазах начинавшие всего с пары работников предприятия становились крупными региональными игроками. На ранней стадии развития фирма не может обладать долгосрочным стабильным договором аренды в одном конкретном месте. Концепция Workland обеспечивает предприятиям гибкие индивидуальные решения. Сейчас это тренд на крупных европейских рынках и лишь вопрос времени, когда данная модель также станет трендом в наших краях”, — сказал Белобородов.

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Основанный на модели совместного использования офисный рынок ежегодно растет в мире на 16% и, по оценке Белобородова, в следующие годы этот рост будет заметен и в Эстонии ”Причина, по которой эта сфера сегодня набирает популярность, прежде всего заключается в быстром росте числа стартапов и фрилансеров. В конце 2017 года около 40% рабочей силы в США составляли фрилансеры, причем согласно прогнозам к 2027 году их доля увеличится более, чем вполовину”, — отметил Белобородов.

По словам представителей Workland, цель основанного на модели совместного использования офисного рынка — быть трамплином для малых предприятий, стартапов и фрилансеров, создавая в лучших местах пространства для работы, предоставляющие возможность работать рядом с другими предпринимателями, находить среди них партнеров и реализовывать совместные проекты. В центрах Workland также ждут предприятия среднего размера и корпорации, которые ценят синергию, рождающуюся в открытой и инновационной рабочей среде.

Workland — учрежденное в 2016 году бюро полного комплекса услуг, действующее на основании принципов экономики совместного использования, центры которого находятся в Таллинне (Hobujaama 4), Риге (Krišjāņa Valdemāra 21-20) и Вильнюсе (Gedimino 20).

Этим летом Workland откроет основанный на концепции коворкинга центр в Таллинне (Pärnu mnt 12), а осенью в Вильнюсе (Didzioji 18).

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