Windows 10 начала удалять файлы пользователей

Отмечается, что проблема может быть связана со сбоем в работе одной из новых функций клиента OneDrive, которая должна проводить автоматическое копирование данных.

После установки обновления Windows 10 October 2018 Update с компьютера пропадают некоторые файлы: из папок из папок с музыкой, изображениями, загрузками и документами. При этом в ”Корзине” свои данные пользователям найти не удалось.

Обратившиеся в техподдержку пользователи утверждают, что не смогли вернуть файлы с помощью отката системы до предыдущей версии. При этом некоторые пользователи посоветовали попробовать восстановить удаленные файлы, открыв папку windows.old, расположенную на системном диске.