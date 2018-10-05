05.10.2018, 16:20

Windows 10 начала удалять файлы пользователей

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Gazeta.ru
EST
Digital Life Review Microsoft Windows 10
Digital Life Review Microsoft Windows 10Foto: uncredited, AP

Операционная система в ходе обновления Windows удаляет файлы с компьютеров пользователей, пишет портал MSPoweruser.

Отмечается, что проблема может быть связана со сбоем в работе одной из новых функций клиента OneDrive, которая должна проводить автоматическое копирование данных.

После установки обновления Windows 10 October 2018 Update с компьютера пропадают некоторые файлы: из папок из папок с музыкой, изображениями, загрузками и документами. При этом в ”Корзине” свои данные пользователям найти не удалось.

Обратившиеся в техподдержку пользователи утверждают, что не смогли вернуть файлы с помощью отката системы до предыдущей версии. При этом некоторые пользователи посоветовали попробовать восстановить удаленные файлы, открыв папку windows.old, расположенную на системном диске.

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