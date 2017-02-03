WhatsApp тестирует функцию отзыва и редактирования непрочитанных сообщений

Принадлежащий социальной сети Facebook мессенджер WhatsApp тестирует несколько новых функций, включая возможность отредактировать или отозвать отправленное сообщение до того, как оно будет прочитано собеседником, пишет Mashable.

Судя по скриншоту, опубликованному ранее в Twitter-аккаунте @WABetaInfo, который отслеживает различные нововведения в WhatsApp, функция отзыва непрочитанного сообщения, доступная в бета-версиях WhatsApp для iOS и Android, позволяет убрать из чата сообщение, которое не видел собеседник, но в этом случае на его месте будет отображаться уведомление о его отзыве.

SNEAK PEEK #1:

WhatsApp beta for iOS 2.17.1.869: it is possible to revoke messages! pic.twitter.com/Ncj22txxcG— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 14, 2016

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Помимо этого, разработчики мессенджера также тестируют функцию, которая позволяет пользователям делиться информацией о своем местоположении с участниками групповых чатов в течение ограниченного времени или по умолчанию. Подобная возможность может быть полезна во время личных встреч участников группы.

О сроках полноценного запуска тестируемых функций не сообщается, и нельзя исключать, что разработчики мессенджера откажутся от планов их внедрения.

Напомним, что в мае прошлого года функция редактирования отправленных сообщений, которая позволяет внести изменения в текст сообщения в течение 48 часов после отправки, появилась в мессенджере Telegram. В начале января этого года разработчики Telegram также добавили функцию отзыва непрочитанных сообщений в личной переписке и групповых чатах.