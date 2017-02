WhatsApp тестирует функцию отзыва и редактирования непрочитанных сообщений

Судя по скриншоту, опубликованному ранее в Twitter-аккаунте @WABetaInfo, который отслеживает различные нововведения в WhatsApp, функция отзыва непрочитанного сообщения, доступная в бета-версиях WhatsApp для iOS и Android, позволяет убрать из чата сообщение, которое не видел собеседник, но в этом случае на его месте будет отображаться уведомление о его отзыве.

SNEAK PEEK #1:

WhatsApp beta for iOS 2.17.1.869: it is possible to revoke messages! pic.twitter.com/Ncj22txxcG— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 14, 2016