WhatsApp сделают недоступным для европейцев младше 16 лет

В Европе воспользоваться мессенджером со следующего месяца смогут только люди, достигшие 16 лет. Подобная мера необходима для того, чтобы соответствовать европейскому закону о регулировании защиты данных.

Принадлежащий Facebook Inc. мессенджер WhatsApp, в котором в январе, согласно материалам компании, было зарегистрировано более 1,5 млрд человек, повышает минимальный возраст для своих пользователей в Европе. Если раньше зарегистрироваться и использовать приложение, согласно корпоративным правилам, можно было с 13 лет, то теперь этот лимит в регионе увеличится до 16 лет, сообщает Reuters. Соответствующие изменения уже появились в условиях предоставления услуг на сайте WhatsApp.

Подобная мера, как считают представители мессенджера, поможет WhatsApp соблюдать принятые в компании новые правила конфиденциальности данных, которые вступают в силу в следующем месяце.