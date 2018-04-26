26.04.2018, 08:51

WhatsApp сделают недоступным для европейцев младше 16 лет

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РБК
EST 1
Facebook-WhatsApp Privacy
Facebook-WhatsApp PrivacyFoto: Patrick Sison, AP

В Европе воспользоваться мессенджером со следующего месяца смогут только люди, достигшие 16 лет. Подобная мера необходима для того, чтобы соответствовать европейскому закону о регулировании защиты данных.

Принадлежащий Facebook Inc. мессенджер WhatsApp, в котором в январе, согласно материалам компании, было зарегистрировано более 1,5 млрд человек, повышает минимальный возраст для своих пользователей в Европе. Если раньше зарегистрироваться и использовать приложение, согласно корпоративным правилам, можно было с 13 лет, то теперь этот лимит в регионе увеличится до 16 лет, сообщает Reuters. Соответствующие изменения уже появились в условиях предоставления услуг на сайте WhatsApp.

Подобная мера, как считают представители мессенджера, поможет WhatsApp соблюдать принятые в компании новые правила конфиденциальности данных, которые вступают в силу в следующем месяце.

Для их реализации, как поясняет агентство, WhatsApp при согласовании новых условий оказания услуг и политики конфиденциальности попросит своих европейских пользователей подтвердить, что им уже исполнилось 16. Новые правила WhatsApp Ireland Ltd представит в течение следующих нескольких недель. В случае, если пользователь окажется моложе, указывается в условиях предоставления услуг на сайте WhatsApp, согласиться с правилами и требованиями мессенджера за него от его имени сможет родитель или опекун.​

Как именно будет проверяться соблюдение этой меры, неясно, замечает Reuters.​
Facebook, у которого есть специальный отдел информационной политики, как напоминает агентство, использует в отношении подростков в возрасте от 13 до 15 лет совершенно другой подход, чтобы соответствовать европейскому закону о регулировании защиты данных. В частности, социальная сеть просит их родителя или опекуна дать детям разрешение обмениваться информацией на платформе. В противном случае такие пользователи видят неполную версию страниц на Facebook и не могут пользоваться всеми дополнительными функциями и предложениями, предоставляемыми представителями соцсети взрослым пользователям.

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