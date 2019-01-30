Washington Post и Coca-Cola хвалят эстонскую систему сбора отходов

В статье говорится о том, что после распада СССР Эстония стала одной из самых технологически развитых стран среди входивших в состав Союза, сообщает компания.

Отмечается, что Эстония не только создала интернет-инфраструктуру и культуру стартапов, конкурирующую с Силиконовой долиной, но также стала первой страной Восточной Европы, которая полностью переняла модель экономики с замкнутым циклом (”круговой экономики”), которая способствует уменьшению загрязнения окружающей среды.

В статье также отмечается, что на сегодняшний день в Эстонии лучше, чем в других странах ЕС организовано вторичное использование отходов, благодаря, в том числе, развитой сети автоматов для сбора тары и пунктов приема отходов.

”Секрет нашего успеха в хорошо отлаженном сотрудничестве с производителями, розничными продавцами и местными самоуправлениями”, — цитирует издание слова руководителя коммуникации Coca-Cola в странах Балтии Неле Нормак. По словам Нормак, многие люди пользуются автоматами по сбору тары благодаря их простоте в использовании и удобному месторасположению, что делает сбор упаковки таким же простым, как и снятие наличных в банкомате.