Выставки в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare помогут вернуться на 20 лет назад

На выставках подробно представлена история этих торговых центров, в прошлое можно окунуться, примерив наряды, которые носили в конце 90-х годов и сфотографироваться в них в фотобоксе. Также посетители выставок смогут узнать о самых значимых событиях в истории универмагов и их лучших рекламных кампаниях.

Выставки в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare будут работать до конца марта.