Выставки в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare помогут вернуться на 20 лет назад

Первый построенный в Эстонии торговый центр Rocca al Mare в ноябре отметил свой 20-летний юбилей. В апреле двадцатилетие отметит Kristiine. В обоих торговых центрах работают выставки, посвященные истории универмагов, сообщается в пресс-релизе.
На выставках подробно представлена история этих торговых центров, в прошлое можно окунуться, примерив наряды, которые носили в конце 90-х годов и сфотографироваться в них в фотобоксе. Также посетители выставок смогут узнать о самых значимых событиях в истории универмагов и их лучших рекламных кампаниях.
Выставки в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare будут работать до конца марта.