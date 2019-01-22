22.01.2019, 20:50

Выставки в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare помогут вернуться на 20 лет назад

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Выставки в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare помогут вернуться на 20 лет назад
Foto: Ken Oja

Первый построенный в Эстонии торговый центр Rocca al Mare в ноябре отметил свой 20-летний юбилей. В апреле двадцатилетие отметит Kristiine. В обоих торговых центрах работают выставки, посвященные истории универмагов, сообщается в пресс-релизе.

На выставках подробно представлена история этих торговых центров, в прошлое можно окунуться, примерив наряды, которые носили в конце 90-х годов и сфотографироваться в них в фотобоксе. Также посетители выставок смогут узнать о самых значимых событиях в истории универмагов и их лучших рекламных кампаниях.

Выставки в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare будут работать до конца марта.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии