Вышла iOS 11.3: в ней можно отключить замедление айфона с изношенным аккумулятором

Apple выпустила версию 11.3 мобильной операционной системы iOS. В ней появилась возможность включать или выключать функцию, замедляющую телефоны с изношенным аккумулятором, передает "Медуза".

”Функция управления питанием” снижает производительность телефона, чтобы тот медленнее разряжался и не выключался неожиданно от высокой нагрузки. С iOS 11.3 пользователь может посмотреть состояние своего аккумулятора и проверить, включено ли у него управление питанием.

Для этого нужно зайти в Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора. Функции работают на iPhone 6 и более новых моделях.

В iOS 11.3 также улучшили работу дополненной реальности (телефон теперь распознает не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности) и добавили четыре новых Animoji для iPhone X,

Пользователи стали массово сообщать о замедлении старых айфонов в конце 2017 года. Они также заметили, что производительность восстанавливается после замены аккумулятора.

Apple признала, что с 2016 года (после выхода iOS 10.2.1) производительность телефонов с изношенным аккумулятором действительно занижалась.

В январе 2018 года Apple извинилась перед пользователями и до конца года снизила цену на замену аккумулятора.