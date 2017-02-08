ВЫСЧИТАЙТЕ, сколько подоходного налога вам вернет государство или сколько придется доплатить

Возможность посмотреть в э-налоговом департаменте/э-таможне известные Налогово-таможенному департаменту данные заставляет людей лихорадочно искать формулу вычисления возвращаемого дохода, чтобы узнать сумму, которую им выплатят или которую придется доплатить, еще до 15 февраля.

На различных форумах распространяются разнообразные формулы для вычисления, которые в итоге вводят пользователей в еще большее замешательство.

Точную формулу дать сложно, поскольку в расчете подоходного налога и вычетах много разных отличий, ограничений и нюансов.

Для того, чтобы приблизительно высчитать, сколько денег можно получить обратно при подаче декларации о доходах в этом году, мы даем обзор действовавших в 2016 году принципов налогообложения. За ним следуют примеры, представленные в которых данные можно легко заменить своими собственными.

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Мы модернизировали два примера, на основании которых можно увидеть, как рассчитывают подлежащий возврату или доплате подоходный налог.

Начальные данные были следующие:

В этом примере два супруга и двое детей — одному шесть лет, другому девять.

Специалисты Налогово-таможенного департамента на основании данных составили пример того, как идет расчет в совместной декларации о доходах:

Всего доход: 5640 + 9000 = 14 640 евро

Как найти вычеты?

Не облагаемый налогом доход: 2 x 2040 = 4080 евро

Страхование от безработицы: 90,24 + 144 = 234,24 евро

Накопительная пенсия: 112,80 + 180 = 292,80 евро

Обучение 200,00 евро

Не облагаемый налогом доход на ребенка: 1848 евро

Всего вычеты: 6655,04 евро

Облагаемый налогом доход: 14 640 — 6655,04 = 7984,96

Подоходный налог с него: 7984,96 * 20% = 1596,99 (сумма, которая является окончательной обязанностью по подоходному налогу в 2016 году)

Заплаченный подоходный налог: 679,39 + 1327,20 = 2006,59 (заплаченный в течение года подоходный налог)

Окончательная налоговая обязанность: 1596,99 — 2 006,59 = –409,60

Таким образом, в течение года заплачено больше подоходного налога и переплаченный подоходный налог в 409,60 евро вернут на банковский счет подавшего декларацию о доходах члена семьи.

Данные отдельной декларации следующие:

Всего доход: 12 000 евро

Как найти вычеты?

Не облагаемый налогом доход: 2040 евро

Накопительная пенсия: 240 евро

Страхование от безработицы: 192 евро

Всего вычеты: 2472 евро

Облагаемый налогом доход: 12 000 — 2472 = 9528

Подоходный налог с него: 9528 * 20% = 1905,60 (сумма, которая является окончательной обязанностью по подоходному налогу в 2016 году)

Заплаченный подоходный налог: 1905,60 (заплаченный в течение года подоходный налог)

Окончательная налоговая обязанность: 1905,60 — 1905,60 = 0

Поскольку в течение года подоходный налог был удержан правильно и постоянно учитывался ежемесячный не облагаемый налогом доход, не получат ничего обратно и не придется доплачивать.