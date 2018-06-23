Выпил латвийское пиво — а банку куда? Трансграничная торговля перенесла эстонскую систему переработки тары на 13 лет назад

Проблема, вызванная ростом приграничной торговли алкоголем: скопления тары стали такими большими, что, если пару лет назад Эстония являлась примером по переработке тары для многих стран, то теперь по количеству тары, которая становится мусором, мы вернулись в давние времена.
По словам председателя правления ”Эстонской Переработки тары” Рауно Раала, ясно, что если продажи алкоголя в Эстонии уменьшаются, то логично, что уменьшается и возврат тары. Он приводит цифры, которые ярко описывают сложившееся положение дел.
”Свежие данные говорят, что за пять месяцев 2018 года продажи товаров в жестяных банках составили 43,09 миллиона единиц. В 2017 году в то же время 70,2 миллиона единиц. Снижение рынка составило 39%”, — говорит Раал.
По словам Раала найти альтернативу сложившейся системе сложно. Проблема выросла. Эстонской Переработке тары платят деньги за переработку бутылок эстонского рынка, чтобы в последствии вернуть их эстонскому потребителю, вследствие чего невозможно выплатить залог за аналогичные латвийские (или финские) товары. ”Иначе мы бы быстро прекратили свою работу”, — поясняет Раал.
Акциз можно уравнять
Одна возможность, которая решила бы сложившуюся проблему с латышскими скоплениями тары, по словам Раала, это объединение алкогольных акцизов соседних стран. ”В случае Эстонии такая аномалия ликвидировалась бы”, — считает Раал.