Выпил латвийское пиво — а банку куда? Трансграничная торговля перенесла эстонскую систему переработки тары на 13 лет назад

Он отмечает, что поскольку чрезмерное употребление алкоголя в современной Европе проблема, не поможет только борьба против плохого. ”Решение бороться за хорошее!” — предлагает он.

По словам Раала подойти к проблеме алкоголизма нужно другими средствами. ”Ключ это активное исправление сознательности и поведения в вопросе здоровья и делать это нужно не тактическими рывками, а стратегическим планированием и долгосрочным взглядом, начиная с детского сада и школы, чтобы создать нашу целостную культурную среду и образец поведения”, - считает Раал.

Член правления пивного завода Саку Яан Хярмс говорит, что влияние приграничной торговли на переработку тары и окружающую среду является проблемой.

”В 2017 году в латвийской приграничной торговле продали приблизительно 18 миллионов литров пива, это приблизительно 54 миллиона жестяных банок по 33 cl. На сегодняшний день приграничная торговля значительно выросла и ожидается количество в более 100 миллионов бутылок. Помимо жестяных банок в продаже также напитки в стеклянных и пластмассовых бутылках. Их количество, привезенное в Эстонию, напрямую влияет на окружающую среду Эстонии", — подчеркивает Хярмс.

Успешная система

По его оценке система переработки тары в Эстонии до сих пор работала очень успешно, в следствие чего мусора в окружающей среде стало намного меньше. До сегодняшнего дня процент возврата тары был достаточно большим, поэтому эстонскую систему переработки тары взяли в пример многие страны, например, Кипр, Болгария, Сербия, Испания, Шотландия.

”Теперь из-за развития приграничной торговли в Эстонию поступают десятки миллионов бутылок не входящих в Эстонскую систему переработки. Такое положение возвращает нас на 13 лет назад, когда бутылки валялись на земле, их сжигали или просто вывозили на свалку. Вместо того, чтобы благодаря системе переработки воспользоваться ими еще раз,” - утверждает Хярмс.

Хярмс также считает, что проблема решится, если эстонский акциз на алкоголь вернуть уравнять с латышским.

Директор A. Le Coq Тармо Нооп утверждает, что за первые пять месяцев этого года 35-40% от эстонского рынка пива были приобретены на границе с Латвией.

”Такого большого влияния приграничной торговли нет ни в одной другой стране Европы. Негативные последствия от этого не только для страны снижение поступающих налогов, но и для окружающей среды, о чем на данный момент не хотел слушать ни один политик. Снижение потребления алкоголя также не может стать позитивной стороной”, - говорит Нооп.