Вымышленная фирма торгует личными данными владельцев леса

Письма приходят якобы от фирмы Metsa Tabelid OY, но предприятия с таким названием нет ни эстонском, ни финском коммерческом регистре. Продавец общается только по электронной почте и услуги просит оплатить через занимающееся предоставлением банковских услуг британское предприятие с эстонскими корнями Monese Ldt. Таким образом получатель для отправителя остается неизвестным.

Как именно продавец получил эти данные, также неизвестно.