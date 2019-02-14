14.02.2019, 16:10

Вымышленная фирма торгует личными данными владельцев леса


rus.delfi.ee
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Вымышленная фирма торгует личными данными владельцев леса
"Metsainventeerimisandmete osa ei sisalda mitte mingil kujul omaniku andmeid. Seega ei ole võimalik neid ka lekitada,” kinnitab Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Enn PärtIlmar Saabas

В последние недели некоторые связанные с лесным хозяйством лица получили электронные письма с предложением купить данные о лесных участках с именами, личными кодами и номерами телефонов их владельцев, пишет Maaleht.

Письма приходят якобы от фирмы Metsa Tabelid OY, но предприятия с таким названием нет ни эстонском, ни финском коммерческом регистре. Продавец общается только по электронной почте и услуги просит оплатить через занимающееся предоставлением банковских услуг британское предприятие с эстонскими корнями Monese Ldt. Таким образом получатель для отправителя остается неизвестным.

Как именно продавец получил эти данные, также неизвестно.

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