Вылет Nordica из Таллинна в Петербург откладывается, со всеми пассажирами связаться пока не удалось

"Вылет в Петербург мы были вынуждены отменить еще вчера в связи с технической неисправностью самолета. С пассажирами мы сразу же связались и для них найдены альтернативные вылеты", — сказал Delfi пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо.

По его словам, все же с 6 пассажирами связаться не удалось до сих пор, однако он уверен, что и для этих пассажиров будет как можно скорее найдена возможность, чтобы их доставить в пункт назначения. "Поэтому все успеют — либо чуть раньше, либо с небольшой задержкой", — заверил Уйбо.