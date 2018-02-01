Выигрыш клиентов Swedbank от снижения платы за управление пенсионными фондами составит 900 000 евро

Плата за управление пенсионными фондами Swedbank II ступени вновь понизилась. Теперь средняя плата по всем фондам Swedbank II ступени составляет 0,82%, что почти на 20% ниже, чем в среднем по рынку. Снижение платы происходит как в соответствии с требованием закона, так и в результате действий самого банка.

Будучи самой крупной управляющей компанией, Swedbank по-прежнему предлагает своим клиентам самую низкую плату за активное управление пенсионными фондами. Председатель правления инвестиционных фондов Swedbank Кристьян Тамла подчеркнул, что плата за управление понизилась, благодаря росту объёма фондов и хорошей доходности. За последние 2,5 года плата за управление фондами Swedbank снизилась более чем на треть — с 1,29 до 0,82%.

”По сравнению с другими пенсионными фондами Эстонии, плата за активно управляемые фонды Swedbank II ступни ниже в среднем на одну пятую, а самый консервативный пенсионный K1 — более чем наполовину. Плата последнего весьма низкая и по международным меркам”, — сказал Тамла и добавил, что меньшая плата за управление означает больший денежный выигрыш для будущих пенсионеров. „При нынешних объёмах фондов, клиенты, откладывающие деньги на будущую пенсию, экономят более 900 000 евро в год”.

Пенсионные фонды Swedbank показали в прошлом году очень хорошие результаты. „Доходность всех наших фондов II ступени в своей категории была самой высокой, а иногда заметно превосходила результаты конкурентов. Успех принесли два фактора: упор на в среднем более дешёвые (и поэтому показавшие хороший рост) фондовые рынки развивающихся стран (прежде всего азиатских), и сделанные в предшествующие годы вложения в сектор коммерческой недвижимости стран Балтии”, — пояснил Тамла.