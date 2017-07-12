12.07.2017, 07:20

Выигравший в лотерею более 800 000 евро эстонец играет в Eurojackpot всего полгода

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rus.delfi.ee
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Eurojackpot
EurojackpotFoto: Iltasanomat

Высказывание, что новичкам везет, действительно работает, поскольку выигравший огромную сумму житель Харьюмаа начал еженедельно играть в Eurojackpot всего полгода назад. Что он будет делать с выигранной суммой?

В розыгрыше Eurojackpot на прошлой неделе эстонский игрок в лотерею выиграл 801 352 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете. Такой джекпот явно затмевает другие крупнейшие выигрыши этого года: предыдущий крупнейший выигрыш был 483 921 евро в начале января.

Счастливый победитель оформил свой выигрыш. "Это нереально!" — передает страница Eesti Loto в Facebook реакцию победителя.

Еженедельно играющий в Eurojackpot только последние полгода мужчина из Харьюмаа ходил оформлять свой выигрыш вместе с супругой. На выигранную сумму мужчина планирует поддержать своих троих детей и довести до конца реновацию своего дома.

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