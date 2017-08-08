Выходящий осенью на рынок Coop Pank представил новую торговую марку

Выходящий осенью этого года на рынок Coop Pank представил новую торговую марку и корпоративный стиль, подчеркивающие принадлежность банка к крупнейшей в Эстонии группе магазинов продуктов питания и товаров первой необходимости Coop, значится в пресс-релизе.

Krediidipank официально принимает в использование коммерческое наименование и торговую марку Coop Pank осенью этого года. В конце лета и осенью облик, соответствующий бренду Coop Pank, получат 12 отделений Krediidipank по всей Эстонии. В это же время мы планируем открыть несколько новых представительств и постепенно сделать простые банковские услуги доступными в более чем 350 эстонских магазинах Coop. В Нарве, Пярну, Вильянди, Курессааре и в Ласнамяэ отделения Coop Pank переедут под одну крышу с расположенными поблизости магазинами Coop

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что новая торговая марка и фирменный стиль подчеркнут принадлежность Coop Pank к одному концерну с розничными магазинами Coop. ”Новая торговая марка согласована с нашей коммерческой стратегией: если до сих пор в Эстонии банки и магазины работали независимо друг от друга, то создаваемый Coop Pank сделает простые банковские услуги доступными и в магазинах Coop”, — отметил Ринк.

”В отличие от других универсальных банков, фокусирующихся на крупных городах и сворачивающих деятельность в прочих регионах, мы стараемся быть недалеко от всех жителей Эстонии — от Хяэдемеэсте до Алутагузе, от Таллинна до Выру. Стратегия Coop Pank выстроена вокруг интеграции банковского сектора и розничной торговли, а также возникающей в результате синергии. Это полезно для магазинов и для банка, и позволяет нам предлагать свои услуги также в тех уголках Эстонии, откуда прочие банки ликвидировали свои представительства и даже увезли банкоматы”, — рассказал Ринк.

Coop Pank инвестировал примерно 1,5 миллиона евро в переход к новой торговой марке, реновацию существующих отделений и открытие новых. ”Цвета и элементы оформления, использующиеся в новом корпоративном стиле, отражают наши основные ценности — национальность, кооперативную структуру и региональное присутствие. При этом мы хотим, чтобы люди однозначно узнавали нас в качестве членов одного концерна с магазинами Coop”, — пояснила менеджер по маркетингу Coop Pank Тийна Тали.

”Наряду со сменой коммерческого наименования и торговой марки также изменятся наш сайт, интернет-банк и мобильный банк. Соответствующий новой торговой марке облик получат и все отделения Krediidipank”, — сказала Тали.

Новые услуги и точные коммерческие цели Coop Pank представит в ближайшие месяцы после принятия в использование новой торговой марки.