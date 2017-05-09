Выданные банкоматом 50 евро стали причиной неприятных разборок с полицией

В минувшую субботу житель Мустьяла неожиданно для себя оказался в неприятной ситуации, пишет Saarte Hääl.

Днем ранее мужчина снял в банкомате Swedbank у магазина Тоома 50 евро, а когда попытался расплатиться ими на бензозаправке Olerex, детектор банкнот запищал. ”Я отправился утром в Olerex за топливом, заправился и заплатил двумя купюрами по 50 евро. Одну из них аппарат признал, а другую — нет и запищал”, — рассказывает Вахур Ялак.

Кассир был вынужден вызвать полицию. Мужчина не возражал, поскольку знал, что ни в чем не виноват. Вместе с прибывшими на место стражами порядка было решено попытаться вновь положить данную купюру на счет в близлежащем банкомате. Это удалось, поэтому полиция и Яалак разошлись с миром.

Руководитель Курессаареского отделения Swedbank Лийлия Месила заверила, что попадание в их банкоматы поддельных купюр исключено. Это обеспечивается как контролем со стороны их партнера G4S, так и со стороны технологии автоматов. Также она заверила, что терминалы взноса наличных поддельные деньги не принимают.