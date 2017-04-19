Выдача временного телефона обернулась для клиента Telia требованием в размере 360 евро

В комиссию Департамента защиты прав потребителей обратился клиент Telia, который приобрел у оператора телефон, который позже сломался. На время ремонта ему был выдан замещающий аппарат, на котором образовалась трещина. По заверению клиента, это произошло не по его вине.

Первый раз клиент отнес купленный в Telia телефон в ремонт в июне 2016 года. На это время фирма выдала ему другой аппарат. В июле 2016 года устройству вновь потребовался ремонт. На этот раз потребителю также выдали временное устройство.

Состояние выданного ему на замену аппарата было зафиксировано документально. Согласно документам, в правом углу телефона наблюдалась небольшая зазубрина. Спустя два дня потребитель позвонил торговцу и сообщил, что по всему периметру экрана временного телефона образовалась трещина, несмотря на то, что устройство физических повреждений не получало.

Спустя неделю после звонка потребителю вернули отремонтированный старый телефон, а он в свою очередь вернул продавцу аппарат с трещиной на экране. Согласно соглашению, замещающий телефон был отправлен партнеру по ремонту, который оценил стоимость ликвидации неисправности в 360 евро. Потребитель считает, что не виноват в повреждении экрана, поэтому направил комиссии по потребительским спорам заявление о том, чтобы Telia отказалась от своего требования в его адрес в размере 360 евро.

В своем ответе Telia отметила, что потребитель подписал соглашение о ремонтных работах, согласно которому, продавец может потребовать от клиента возмещения нанесенного ущерба в случае повреждения замещающего устройства.

Согласно соглашению, у временного аппарата наблюдалась небольшая трещина в правом углу. Однако у возвращенного клиентом аппарата техник торговца констатировал трещину с началом в левом углу. В подтверждение своей позиции Telia предоставила и фотографии телефона.

Комиссия отметила отсутствие акта экспертизы со стороны Telia, в связи с чем остается неясным, кто и когда сделал данные фотографии. ”Поскольку предоставленный потребителю замещающий телефон уже в момент передачи был поврежден и в связи с этим, скорее всего, ослаблен, на основании предоставленных комиссии фотографий нельзя сказать, что в повреждении в полном объеме или частично виноват потребитель”, — значится в заключении.

Комиссия отметила, что, несмотря на наличие исходящего из соглашения обязательства по возмещению ущерба, кроме факта наличия самого ущерба торговец должен доказать факт нарушения второй стороной договора и причинно-следственную связь между нарушением договора и ущербом.

Поскольку экран телефона и так уже был поврежден, то торговцу с большой долей вероятности все равно пришлось бы его ремонтировать. Также, по мнению комиссии, непонятно, в какой степени действия потребителя привели к возникновению ущерба и в какой степени к этому привело уже имеющееся повреждение. В связи с этим комиссия считает требование торговца в отношении потребителя необоснованным.

В своем комментарии Delfi Telia отметила, что они согласятся с предписанием комиссии и выполнят его.