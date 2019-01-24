24.01.2019, 16:45

Выдача посылок через автоматы Omniva была временно приостановлена, причина — неполадка у Elisa

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дополнено в 18:40
rus.delfi.ee
EST 7
Järva-Jaani
Järva-JaaniFoto: Madis Veltman

В четверг во второй половине дня Omniva приостановила выдачу посылок из автоматов. Причина — техническая поломка у их партнеров. После 18 часов руководитель по связям со СМИ Omniva Маттиас Кайв сообщил, что к настоящему моменту проблема решена.

Из-за технической неполадки Elisa передала некоторым клиентам Omniva ошибочные сообщения о прибытии посылки. К настоящему моменту неполадка устранена, и клиенты снова могут приходить за посылками. Все затронутые неполадкой клиенты проинформированы о решении, и клиентам, чьи посылки ожидают в посылочном автомате или почтовой конторе, отправлены повторные оповещения о посылке.

Из-за неполадки сообщения получили и некоторые из тех клиентов, которые на самом деле не ожидают посылки.

Из-за ошибочно отправленных сообщений 24 января в 14:09 временно приостановили выдачу посылок во всей посылочной сети Omniva. Omniva просит оставить без внимания отправленные 24 января до 14:00 сообщения. Все корректные оповещения о посылке отправят клиентам заново.

Omniva приносит извинения за возможные неудобства.

Как сообщил сегодня около 17 часов специалист по отношениям с прессой Elisa Таави Тедер, из-за временной поломки сегодня возникли нарушения в услуге групповой рассылки SMS в сети Elisa. В некоторых случаях отправленные клиентами сообщения приходили на чужие номера либо задерживались.

Из-за обновления сетевого элемента, проводившегося сегодня ночью, в сети Elisa возникли сбои у клиентов услуги групповой рассылки SMS. Сообщения, отправленные бизнес-клиентами, например, Omniva, запаздывали или приходили на чужой номер.

К настоящему моменту поломка ликвидирована и отправление групповых коротких сообщений нормализовано.

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Ранее о проблеме в редакцию сообщил читатель. ”Кажется, у почтовых автоматов Omniva — проблемы. И они затрагивают многих получателей. Проблема такова, что посылка в пакомат доставлена, но смс с кодом от дверцы не приходит”, — поведал написавший.

Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв подтвердил, что ввиду технических неполадок у их партнера — Elisa — пришлось временно приостановить выдачу посылок в автоматах.

”Сейчас разбираемся, скольких наших клиентов коснулась данная проблема, и в избежание дальнейших неприятностей мы приостановили выдачу посылок. Клиенты оповещены о проблеме по смс. Когда проблема будет решена, и выдача посылок — возможна, получателям также сообщат об этом по смс”, — объяснил Кайв.

Пресс-секретарь Elisa Таави Тедер сказал, что фирма приносит свои извинения клиентам Omniva. Суть в том, что 24 января некоторым клиентам Omniva были посланы ложные сообщения, якобы прибыла посылка и ждет выдачи.

Omniva просит оставить без внимания смс о прибытии посылки и не тратить время на поход к почтовому автомату.

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