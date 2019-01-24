Выдача посылок через автоматы Omniva была временно приостановлена, причина — неполадка у Elisa

Из-за технической неполадки Elisa передала некоторым клиентам Omniva ошибочные сообщения о прибытии посылки. К настоящему моменту неполадка устранена, и клиенты снова могут приходить за посылками. Все затронутые неполадкой клиенты проинформированы о решении, и клиентам, чьи посылки ожидают в посылочном автомате или почтовой конторе, отправлены повторные оповещения о посылке.

Из-за неполадки сообщения получили и некоторые из тех клиентов, которые на самом деле не ожидают посылки.

Из-за ошибочно отправленных сообщений 24 января в 14:09 временно приостановили выдачу посылок во всей посылочной сети Omniva. Omniva просит оставить без внимания отправленные 24 января до 14:00 сообщения. Все корректные оповещения о посылке отправят клиентам заново.

Omniva приносит извинения за возможные неудобства.

Как сообщил сегодня около 17 часов специалист по отношениям с прессой Elisa Таави Тедер, из-за временной поломки сегодня возникли нарушения в услуге групповой рассылки SMS в сети Elisa. В некоторых случаях отправленные клиентами сообщения приходили на чужие номера либо задерживались.

Из-за обновления сетевого элемента, проводившегося сегодня ночью, в сети Elisa возникли сбои у клиентов услуги групповой рассылки SMS. Сообщения, отправленные бизнес-клиентами, например, Omniva, запаздывали или приходили на чужой номер.

К настоящему моменту поломка ликвидирована и отправление групповых коротких сообщений нормализовано.

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