Выбраны члены правления объединенного банка Luminor

Совет объединённого банка Luminor, который начнет свою деятельность в странах Балтии, обнародовал список руководящего состава нового банка, куда входят и главы подразделений банков из трёх стран Балтии. В Эстонии руководить банком Luminor будет Гуннар Тоомеметс, значится в пресс-релизе.
Гуннар Тоомеметс проработал в финансовом секторе почти 20 лет. Последние 7 лет он руководил подразделением приватного банкинга Swedbank Eesti. Ранее он работал руководителем лизингового дивизиона Swedbank и был председателем правления лизингового дивизиона того же банка в Эстонии. Гуннар имеет большой опыт руководства международными и местными коллективами.
”Я рад представить сильное и опытное руководство, вместе с которым мы будем строить новый банк. Мы объединили лучшие компетенции Nordea и DNB в региональном банковском бизнесе и сфере технологий и пригласили в свою команду лучших на рынке специалистов в своей области. Верю, что вне зависимости от возможных трудностей, у нас впереди очень интересное и многообещающее с профессиональной точки зрения время”,- сказал Эркки Раазуке, председатель правления будущего объединенного банка. Назначение членов руководства — важная веха на пути создания нового банка.
В руководство Luminor входят:
· Эркки Раазуке, председатель правления
· Гуннар Тоомеметс, руководитель банка в Эстонии
· Кристина Сиймар, руководитель отдела услуг и предложений
· Маргус Симсон, руководитель электронно-цифровых услуг
· Ханну Саксала, руководитель отдела управления рисками
· Андриус Начаюс, руководитель банка в Литве
· Керли Габриловича, руководитель банка в Латвии
· Кристиан Валлентин, финансовый руководитель
· Петер Лундинг, руководитель ИТ отдела
Руководство будет поддерживать расширенное правление, в состав которого входят:
· Мари Мыйз, руководитель юридической службы
· Марилин Пикаро, руководитель отдела комплаенс-контроля
· Тина Кукка, руководитель переходного процесса
· Даце Каулина, руководитель по персоналу
· Сигне Лонерте, руководитель отдела маркетинга и коммуникации
”Наша цель — стать ведущим банком стран Балтии, предлагающим лучшие услуги и продукты проживающим в этом регионе людям и действующим тут предприятиям, обеспечивая наивысший стандарт качества. Члены руководства Luminor обладают
Гуннар Тоомеметс
Опыт работы:
2009‒2017 руководитель приватного банковского обслуживания, Swedbank, Eesti
2008‒2009 председатель правления, Swedbank Liising, Eesti
2003‒2008 руководитель лизингового дивизиона, Swedbank Liising, Eesti
Образование и иное обучение:
INSEAD Leadership Programme
Степень бакалавра по специальности финансы, экономика, бухгалтерия, Eesti Maaülikool
Руководитель менторской программы, Fontes
Основатель Eesti Mentorite Koda