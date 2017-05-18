Выбраны члены правления объединенного банка Luminor

Совет объединённого банка Luminor, который начнет свою деятельность в странах Балтии, обнародовал список руководящего состава нового банка, куда входят и главы подразделений банков из трёх стран Балтии. В Эстонии руководить банком Luminor будет Гуннар Тоомеметс, значится в пресс-релизе.

Гуннар Тоомеметс проработал в финансовом секторе почти 20 лет. Последние 7 лет он руководил подразделением приватного банкинга Swedbank Eesti. Ранее он работал руководителем лизингового дивизиона Swedbank и был председателем правления лизингового дивизиона того же банка в Эстонии. Гуннар имеет большой опыт руководства международными и местными коллективами.

”Я рад представить сильное и опытное руководство, вместе с которым мы будем строить новый банк. Мы объединили лучшие компетенции Nordea и DNB в региональном банковском бизнесе и сфере технологий и пригласили в свою команду лучших на рынке специалистов в своей области. Верю, что вне зависимости от возможных трудностей, у нас впереди очень интересное и многообещающее с профессиональной точки зрения время”,- сказал Эркки Раазуке, председатель правления будущего объединенного банка. Назначение членов руководства — важная веха на пути создания нового банка.

В руководство Luminor входят:

· Эркки Раазуке, председатель правления

· Гуннар Тоомеметс, руководитель банка в Эстонии

· Кристина Сиймар, руководитель отдела услуг и предложений

· Маргус Симсон, руководитель электронно-цифровых услуг

· Ханну Саксала, руководитель отдела управления рисками

· Андриус Начаюс, руководитель банка в Литве

· Керли Габриловича, руководитель банка в Латвии

· Кристиан Валлентин, финансовый руководитель

· Петер Лундинг, руководитель ИТ отдела

Руководство будет поддерживать расширенное правление, в состав которого входят:

· Мари Мыйз, руководитель юридической службы

· Марилин Пикаро, руководитель отдела комплаенс-контроля

· Тина Кукка, руководитель переходного процесса

· Даце Каулина, руководитель по персоналу

· Сигне Лонерте, руководитель отдела маркетинга и коммуникации

”Наша цель — стать ведущим банком стран Балтии, предлагающим лучшие услуги и продукты проживающим в этом регионе людям и действующим тут предприятиям, обеспечивая наивысший стандарт качества. Члены руководства Luminor обладают

Гуннар Тоомеметс

Опыт работы:

2009‒2017 руководитель приватного банковского обслуживания, Swedbank, Eesti

2008‒2009 председатель правления, Swedbank Liising, Eesti

2003‒2008 руководитель лизингового дивизиона, Swedbank Liising, Eesti

Образование и иное обучение:

INSEAD Leadership Programme

Степень бакалавра по специальности финансы, экономика, бухгалтерия, Eesti Maaülikool

Руководитель менторской программы, Fontes

Основатель Eesti Mentorite Koda