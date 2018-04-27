Вяхи и Вескимяги: враждебность к России — в корне неверный подход. Мы теряем миллиарды!

Крупные предприниматели хотят вести с Россией бизнес, а не конфликтовать по примеру политиков, пишет Eesti Ekspress и приводит статью, опубликованную в журнале "Eesti Kapital" от Ekspress Meedia.

”Транзит шел через Эстонию 700 лет, а теперь все! Потеряем транзит — потеряем миллиарды”, — уверен Тийт Вяхи.

”Я не представляю себе, что может быть хорошим то общество, в котором мы возводим, образно говоря, стену между Эстонией и Россией. В котором мы советуем бизнесменам не иметь с Россией дела, — рассуждает он. — Мы идем сейчас по ложному пути. Что Россия наш враг, что русские очень плохие люди — неважно, живут они в России или Эстонии, а, может, даже являются гражданами Эстонии — если они русские, то они не наши люди, а их. И что Россия нападет на нас и нам надо вооружаться. Я думаю, это совершенно неправильный курс!”.

Такого же мнения придерживается Энн Вескимяги, у которого, в отличие от Вяхи, на данный момент личный бизнес-интерес к России отсутствует.