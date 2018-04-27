27.04.2018, 19:40

Вяхи и Вескимяги: враждебность к России — в корне неверный подход. Мы теряем миллиарды!

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rus.delfi.ee
EST 24
Вяхи и Вескимяги: враждебность к России — в корне неверный подход. Мы теряем миллиарды!
Kollaaž

Крупные предприниматели хотят вести с Россией бизнес, а не конфликтовать по примеру политиков, пишет Eesti Ekspress и приводит статью, опубликованную в журнале "Eesti Kapital" от Ekspress Meedia.

”Транзит шел через Эстонию 700 лет, а теперь все! Потеряем транзит — потеряем миллиарды”, — уверен Тийт Вяхи.

”Я не представляю себе, что может быть хорошим то общество, в котором мы возводим, образно говоря, стену между Эстонией и Россией. В котором мы советуем бизнесменам не иметь с Россией дела, — рассуждает он. — Мы идем сейчас по ложному пути. Что Россия наш враг, что русские очень плохие люди — неважно, живут они в России или Эстонии, а, может, даже являются гражданами Эстонии — если они русские, то они не наши люди, а их. И что Россия нападет на нас и нам надо вооружаться. Я думаю, это совершенно неправильный курс!”.

Такого же мнения придерживается Энн Вескимяги, у которого, в отличие от Вяхи, на данный момент личный бизнес-интерес к России отсутствует.

”Сегодня Эстония является самым большим критиком России. Мы больше всех запугиваем и угрожаем. Мы из всех настроены наиболее враждебно, — отмечает он. — С русскими хорошо вести бизнес, потому что они платят вперед. Они, наряду с аравийцами, — одни из самых лучших клиентов. Меня два раза обводили вокруг пальца, и оба раза это были финны”.

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